Местные знаменитости в "тиндере", чего боится Вайкуле и сколько денег Латвии приносят концерты Бусулиса в России: о чем пишут латышские таблоиды

Кто из знаменитых мужчин Латвии и зачем использует приложение для быстрых свиданий Tinder; сколько денег получает госказна в виде налогов музыкантов и спортсменов, работающих в России; почему никто не хочет покупать дома Гайлиса и Криштопанса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашем дайджесте.
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