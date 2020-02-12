Местные знаменитости в "тиндере", чего боится Вайкуле и сколько денег Латвии приносят концерты Бусулиса в России: о чем пишут латышские таблоиды

Кто из знаменитых мужчин Латвии и зачем использует приложение для быстрых свиданий Tinder; сколько денег получает госказна в виде налогов музыкантов и спортсменов, работающих в России; почему никто не хочет покупать дома Гайлиса и Криштопанса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашем дайджесте.