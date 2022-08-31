Миелавс гордится концертом в Парке победы, бриллиантовая свадьба Паулса и непослушный Липман: о чем пишут латышские таблоиды

Почему музыкант Айнар Миелавс, одобряющий снос памятника в Парке победы, гордится своим выступлением у его подножия 9 мая, как дочь экс-премьера Вилиса Криштопанса стала "паршивой овцой" в семье, эпатажный депутат Кайминьш уходит из политики в театр к Херманису и как Раймонд Паулс отметит бриллиантовую свадьбу. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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