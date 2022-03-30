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Без тампонов и сахара. Бывшая рижанка рассказала о жизни в Москве
Миелавс отвернулся от русских, Москва без тампонов, кто выиграет от войны: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Что не так с импортозамещением в России, кто выиграет от войны в Украине, как латыши попали в гости к "магу" Копперфильду, почему Айнар Миелавс отвернулся от русских и кто ел икру на приеме российского посла. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Без тампонов и сахара. Бывшая рижанка рассказала о жизни в Москве
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