Миелавс отвернулся от русских, Москва без тампонов, кто выиграет от войны: о чем пишут латышские таблоиды

Что не так с импортозамещением в России, кто выиграет от войны в Украине, как латыши попали в гости к "магу" Копперфильду, почему Айнар Миелавс отвернулся от русских и кто ел икру на приеме российского посла. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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