Михалков сдал, ультиматум для Нетребко, эротика по-латвийски и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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Суд как искусство. 8 захватывающих юридических драм о преступлении и наказании

Foto: Kadrs no filmas

Изобилие юридических сериалов на современном телевидении может создать ложное впечатление о том, что каждый второй зритель в совершенстве знает о том, как защищать свои гражданские права.

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"Чушь собачья". Может ли искусственный интеллект стать конкурентом настоящим художникам?

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Может ли искусственный интеллект конкурировать с художниками? Арт-рынок уже заключает сделки на объекты, созданные компьютерами.

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Бейонсе установила рекорд Grammy с самым большим числом наград в истории

Foto: AP/Scanpix/LETA

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории Grammy, получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения Grammy.

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Женщина, лишившая принца Гарри девственности, рассказала об их сексе

Foto: Kadrs no video

Женщина, с которой принц Гарри лишился девственности, рассказала про их связь. Ранее о своем первом сексуальном опыте Гарри рассказал в мемуарах. Теперь его первая партнерша поделилась своими воспоминаниями с Mail Online.

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Наш Вуди Аллен. В премьере Рижского русского театра сыграл брат Чулпан Хаматовой - тоже Ставрогина

Foto: Inese Kalniņa

Это у нас тут, что ни день, то война, а на другой стороне земного шара люди живут так, как будто ничего особенного в мире не происходит, а все катастрофы Вселенной сводятся к гаданию на подругах, с кем же изменил благоверный… Отвлечься от тяжелой и слабо зависящей от нас ежедневной повестки художественный руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова режиссер Сергей Голомазов предлагает на комедию Вуди Аллена "Централ-парк Вест".

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В Латвии секс есть. Почему эротические романы переживают невиданный взлет популярности

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Однажды в гостях у знакомого я увидела на полке эротический роман и подумала, насколько мы стали открытыми. Мы дарим такие книги на друг другу на праздники и читаем в автобусах. Что это значит? Стали ли мы больше интересоваться нашей сексуальностью и более открыто говорить на подобные темы?

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Майскому фестивалю в Германии предъявили ультиматум: либо Нетребко, либо украинцы

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украинские участники международного фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. В чем дело и что будет дальше, разбиралась DW.

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Латвийские девушки на Only Fans и почему Майрис Бриедис предпочитает говорить по-русски: о чем пишут латышские таблоиды

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Известная латвийская писательница узнала на госпортале, что умерла; почему звезду театра "Дайлес" почти не видно на сцене; легко ли быть дочкой Ивара Калниньша; кто из латвийских девушек есть на Only Fans; почему латыш Майрис Бриедис предпочитает говорить по-русски. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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"Пусть сидят дома и ждут трибунал". В Европе "отменяют" Филиппа Киркорова

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Все шесть концертов российского исполнителя Филиппа Киркорова, запланированные в рамках его тура по Германии, отменены, сообщает Deutsche Welle. Билеты на концерты больше не продаются. Среди причин отмены турне в СМИ указывается петиция местных жителей.

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ВИДЕО: Никита Михалков после болезни не похож на себя - осунулся и постарел

Foto: RIA Novosti/Scanpix

На этой неделе российский актер и режиссер Никита Михалков впервые после серьезной болезни вышел на сцену. Узнать его зрители смогли с трудом.

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Министр образования Анда Чакша развелась в третий раз

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Распался третий брак министра образования Анды Чакши - с отоларингологом Иво Тераудсом. Об этом политик рассказала в интервью журналу Ieva. При этом она не исключает, что выйдет замуж еще раз.

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Полиция выяснила, кто бросал "коктейли Молотова" в дом украинской блогерши Стужук

Foto: Privātais arhīvs

Государственная полиция сообщила, что задержала двух человек, подозреваемых в том, что это они забросили "коктейли Молотова" на территорию дома известной украинской блогерши Софии Стужук. В полиции отмечают, что нет доказательств того, что преступление связано с войной России в Украине.

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В Старой Риге скоро откроется новый ночной клуб с "адским" названием

Foto: Pixabay

10 февраля в Вецриге откроется ночной клуб Pandemonium. Владелец заведения - музыкант Мик Галвановскис, которому принадлежат также The Sinners Bar, The Sinners Club и Thirsty.

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Нашумевший "Кит", квантомания и последний стриптиз Супер Майка: премьеры февраля, на которые стоит сходить в кино

Foto: Kadrs no filmas

Заключительный месяц зимы вопреки ожиданиям радует большим количеством самого разнообразного контента: от крупных фестивальных картин до скромных инди-драм и мощных коммерческих блокбастеров.

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ФОТО: Как прошел перформанс "снятия напряжения" рядом со снесенным памятником в Парке победы

Foto: LETA

8 февраля в парке Победы прошел перформанс "Ренегаты" шведской артистки Эммы Бэклунд. По ее словам, эта флеш-акция была задумана как попытка развеять напряжение вокруг места, где до августа 2022 года находился памятник. В то же время спектакль предлагает признать травму, которая все еще присутствует, скорее как фантомная боль.

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Максим Галкин собирает полные залы в Германии. О чем он сейчас шутит?

Foto: Publicitātes foto

В то время как выступления Филиппа Киркорова в Германии отменяют, другой российский артист собирает полные залы. Говорит ли Максим Галкин о войне? Издание Deutsche Welle рассказывает о том, как прошел один из концертов артиста.

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ФОТО: Как в кино. Lego выпустит огромный набор по "Властелину колец", воссоздающий Ривенделл

Foto: Publicitātes foto/Lego

8 марта компания Lego выпустит в продажу огромный набор "Ривенделл", воссоздающий резиденцию эльфов во главе с их правителем Элрондом. В наборе 6 167 деталей и 15 фигурок главных персонажей трилогии.

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В прокат выходит фильм "Солнце мое": почему он достойный номинант на "Оскар"

Foto: Kadrs no filmas

10 февраля в латвийский прокат выходит скромная шотландская драма "Солнце мое" (Aftersun) об отношениях отца и дочери. Почему за игру в этом камерном неброском фильме актер Пол Мескал заслуживает "Оскар", на который его номинировали?

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"Русофобка и предательница". Лию Ахеджакову убрали со сцены "Современника"

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором Лия Ахеджакова, народная артистка России, играла одну из главных ролей. Почему?

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Украинская родня погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Foto: Vida Press

Родители и сестра непредумышленно убитой Болдуином оператора Галины Хатчинс подали в суд на актера. Они указали, что последствия от утраты отягощаются войной.

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