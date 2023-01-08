Михалков в реанимации, политическая мясорубка в русском театре и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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ФОТО: 35 самых обсуждаемых свадеб 2022 года в Латвии

Foto: Privātais arhīvs

Шикарные, скромные, тайные и пышные свадьбы... В этом году в Латвии поженились тысячи влюбленных, но в СМИ сообщалось лишь о немногих. Кто из латвийских знаменитостей сыграл свадьбу в 2022 году?

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Ожидание и реальность: кассовые успехи и громкие провалы кинопроката 2022 года

Foto: Publicitātes foto

Конец года — самое время подсчитывать итоговые сборы голливудских блокбастеров. К счастью, эпидемия коронавируса все меньше влияет на показатели проката, а кинотеатры все реже остаются пустыми. Тем не менее далеко не все фильмы оправдывают возложенные на них ожидания, несмотря на высокобюджетное производство и первоклассный маркетинг.

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Изобретение атомной бомбы, квантовый мир и новый "Индиана Джонс": 10 главных кинопремьер 2023 года

Foto: Kadrs no filmas

2022-й год ознаменовал возвращение голливудских блокбастеров на большие экраны: нам показали новую экранизацию "Дюны" и триквел "Человека-Паука", который стал настоящим зрительским хитом, собрав в международном прокате почти два миллиарда долларов — колоссальную сумму по посткоронавирусным меркам.

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Режиссер Дмитрий Крымов госпитализирован с ожогом 50% тела. Он собирался ставить спектакль в Риге

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Известный российский режиссер был госпитализирован после пожара в нью-йоркской квартире. Пожар случился в новогоднюю ночь, и режиссер чуть не погиб. Об этом сообщает страница проекта Krymov Lab NYC.

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Зомби-апокалипсис, шоковая психотерапия и ограбление на 70 миллиардов: 10 главных сериалов января

Foto: Kadrs no filmas

В первый месяц нового года сериальная индустрия, как и весь остальной мир развлечений, уходит в традиционную зимнюю спячку. Свежих релизов не так много, но каждый — на вес золота.

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Вечно молодой Ушаков, Миелавс поделил имущество с женой и ЛГБТ в кино: о чем пишут латышские таблоиды

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Что в брачном договоре Айнара Миелавса, внучка Паулса показала Ригу новому другу, трагедии в жизни легендарного рижского панка Пексиса и что думают эксперты о ЛГБТ-контенте в детских мультфильмах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Меладзе ответил на призыв сенатора лишить его гражданства РФ за слова "Героям слава!"

Foto: Sputnik/Scanpix

Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить артиста Валерия Меладзе российского гражданства после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором певец, предположительно, произносит "Героям слава". Во вторник Меладзе ответил в соцсетях.

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Звезды фильма "Ромео и Джульетта" 1968 года подали в суд из-за обнаженной сцены

Foto: Kadrs no filmas

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали в суд на кинокомпанию Paramount, обвинив ее в сексуальной эксплуатации. Речь идет об их участии в знаменитой экранизации "Ромео и Джульетты", снятой Франко Дзеффирелли в 1968 году. Хасси на тот момент было 15 лет, ее партнеру - 16.

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Темная сторона На'ви. Джеймс Кэмерон рассказал о третьем "Аватаре"

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Режиссер франшизы "Аватар" Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете третьей части, премьера которой запланирована на конец 2024 года. Оказывается, далеко не все обитатели планеты Пандора такие доброжелательные, какими мы их знали до сих пор.

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"Нас втянули в политическую мясорубку!" Дана Бйорк о непродлении контракта с Министерством культуры и планах

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Противостояние анониму с обвинениями в нелояльности, судебные процессы и жесткая антивоенная позиция с призывом не выступать против русской культуры — весь год руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк вела свой бой. В итоге Министерство культуры не продлило с ней контракт. Но предложило стать кандидатом на должность заново. Как так получилось? Какие козыри есть на руках у Даны сегодня? Останется ли театр "русским"? Как будет развиваться латышская тема? Об этом Дана Бйорк рассказала в интервью порталу Delfi.

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ФОТО: Ушли с молотка. Самые дорогие произведения искусства на аукционах 2022 года

Foto: AP/Scanpix/LETA

Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Джексон Поллок — имена этих художников в мире искусства особенно громко прозвучали в 2022 году. На главных торгах аукционных домов были проданы не только два полотна Уорхола, но и абстракция Сая Твомбли 2005 года.

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Кто представит Латвию на "Евровидении": известны все участники национального отбора

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Стали известны 15 участников полуфинала конкурса Supernova, победитель которого будет представлять Латвию на "Евровидении" в Ливерпуле в мае этого года.

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"Я не нападал на тебя, Гарольд". Принц Гарри раскрыл подробности семейных скандалов и драки с Уильямом

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

10 января выходит Spare - автобиография принца Гарри, которая, как предполагают СМИ, наделает много шума. Больше всего опасений книга вызывает в королевской семье Великобритании. И, судя по фрагменту, опубликованному в Guardian, опасения не беспочвенны.

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Звезда "Очень странных дел" рассказал о своей гомосексуальности

Foto: Vida Press

Один из исполнителей главных ролей популярного сериала "Очень странные дела", актер Ноа Шнапп публично рассказал, что является геем.

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Никита Михалков попал в реанимацию с двусторонней пневмонией

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российский режиссер и актер Никита Михалков был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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Злоумышленники украли статую Тиля Линдеманна, установленную в честь его юбилея

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В день рождения лидера Rammstein злоумышленники похитили бронзовую статую, установленную в его честь накануне.

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Латвийская участница конкурса "Мисс Вселенная" сняла свою кандидатуру из-за ковида

Foto: Miss Universe Latvia

В этом году Латвия собиралась вернуться к участию в международном конкурсе красоты Мiss Universe после 16-летнего перерыва. Представлять нашу страну должна была рижанка Кате (Екатерина) Алексеева, однако из-за болезни она вынуждена отказаться от участия.

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