Михалков в реанимации, политическая мясорубка в русском театре и другие события недели

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ФОТО: 35 самых обсуждаемых свадеб 2022 года в Латвии
Шикарные, скромные, тайные и пышные свадьбы... В этом году в Латвии поженились тысячи влюбленных, но в СМИ сообщалось лишь о немногих. Кто из латвийских знаменитостей сыграл свадьбу в 2022 году?
Ожидание и реальность: кассовые успехи и громкие провалы кинопроката 2022 года
Конец года — самое время подсчитывать итоговые сборы голливудских блокбастеров. К счастью, эпидемия коронавируса все меньше влияет на показатели проката, а кинотеатры все реже остаются пустыми. Тем не менее далеко не все фильмы оправдывают возложенные на них ожидания, несмотря на высокобюджетное производство и первоклассный маркетинг.
Изобретение атомной бомбы, квантовый мир и новый "Индиана Джонс": 10 главных кинопремьер 2023 года
2022-й год ознаменовал возвращение голливудских блокбастеров на большие экраны: нам показали новую экранизацию "Дюны" и триквел "Человека-Паука", который стал настоящим зрительским хитом, собрав в международном прокате почти два миллиарда долларов — колоссальную сумму по посткоронавирусным меркам.
Режиссер Дмитрий Крымов госпитализирован с ожогом 50% тела. Он собирался ставить спектакль в Риге
Известный российский режиссер был госпитализирован после пожара в нью-йоркской квартире. Пожар случился в новогоднюю ночь, и режиссер чуть не погиб. Об этом сообщает страница проекта Krymov Lab NYC.
Зомби-апокалипсис, шоковая психотерапия и ограбление на 70 миллиардов: 10 главных сериалов января
В первый месяц нового года сериальная индустрия, как и весь остальной мир развлечений, уходит в традиционную зимнюю спячку. Свежих релизов не так много, но каждый — на вес золота.
Вечно молодой Ушаков, Миелавс поделил имущество с женой и ЛГБТ в кино: о чем пишут латышские таблоиды
Что в брачном договоре Айнара Миелавса, внучка Паулса показала Ригу новому другу, трагедии в жизни легендарного рижского панка Пексиса и что думают эксперты о ЛГБТ-контенте в детских мультфильмах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
Меладзе ответил на призыв сенатора лишить его гражданства РФ за слова "Героям слава!"
Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить артиста Валерия Меладзе российского гражданства после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором певец, предположительно, произносит "Героям слава". Во вторник Меладзе ответил в соцсетях.
Звезды фильма "Ромео и Джульетта" 1968 года подали в суд из-за обнаженной сцены
Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали в суд на кинокомпанию Paramount, обвинив ее в сексуальной эксплуатации. Речь идет об их участии в знаменитой экранизации "Ромео и Джульетты", снятой Франко Дзеффирелли в 1968 году. Хасси на тот момент было 15 лет, ее партнеру - 16.
Темная сторона На'ви. Джеймс Кэмерон рассказал о третьем "Аватаре"
Режиссер франшизы "Аватар" Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете третьей части, премьера которой запланирована на конец 2024 года. Оказывается, далеко не все обитатели планеты Пандора такие доброжелательные, какими мы их знали до сих пор.
"Нас втянули в политическую мясорубку!" Дана Бйорк о непродлении контракта с Министерством культуры и планах
Противостояние анониму с обвинениями в нелояльности, судебные процессы и жесткая антивоенная позиция с призывом не выступать против русской культуры — весь год руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк вела свой бой. В итоге Министерство культуры не продлило с ней контракт. Но предложило стать кандидатом на должность заново. Как так получилось? Какие козыри есть на руках у Даны сегодня? Останется ли театр "русским"? Как будет развиваться латышская тема? Об этом Дана Бйорк рассказала в интервью порталу Delfi.
ФОТО: Ушли с молотка. Самые дорогие произведения искусства на аукционах 2022 года
Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Джексон Поллок — имена этих художников в мире искусства особенно громко прозвучали в 2022 году. На главных торгах аукционных домов были проданы не только два полотна Уорхола, но и абстракция Сая Твомбли 2005 года.
Кто представит Латвию на "Евровидении": известны все участники национального отбора
Стали известны 15 участников полуфинала конкурса Supernova, победитель которого будет представлять Латвию на "Евровидении" в Ливерпуле в мае этого года.
"Я не нападал на тебя, Гарольд". Принц Гарри раскрыл подробности семейных скандалов и драки с Уильямом
10 января выходит Spare - автобиография принца Гарри, которая, как предполагают СМИ, наделает много шума. Больше всего опасений книга вызывает в королевской семье Великобритании. И, судя по фрагменту, опубликованному в Guardian, опасения не беспочвенны.
Звезда "Очень странных дел" рассказал о своей гомосексуальности
Один из исполнителей главных ролей популярного сериала "Очень странные дела", актер Ноа Шнапп публично рассказал, что является геем.
Никита Михалков попал в реанимацию с двусторонней пневмонией
Российский режиссер и актер Никита Михалков был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Злоумышленники украли статую Тиля Линдеманна, установленную в честь его юбилея
В день рождения лидера Rammstein злоумышленники похитили бронзовую статую, установленную в его честь накануне.
Латвийская участница конкурса "Мисс Вселенная" сняла свою кандидатуру из-за ковида
В этом году Латвия собиралась вернуться к участию в международном конкурсе красоты Мiss Universe после 16-летнего перерыва. Представлять нашу страну должна была рижанка Кате (Екатерина) Алексеева, однако из-за болезни она вынуждена отказаться от участия.