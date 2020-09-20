Миллионы из воздуха: как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами

В начале августа журнал Forbes назвал имена самых богатых звезд социальной сети TikTok, которым в период с июня 2019 года по июнь 2020-го, невзирая на отсутствие монетизации на площадке, удалось заработать более миллиона долларов. В списке наиболее финансово успешных тиктокеров оказались молодые люди в возрасте 16-28 лет, которые только-только начали конвертировать славу в деньги.

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Как взявшиеся, кажется, ниоткуда новоявленные кумиры современных подростков зарабатывают миллионы из воздуха, и в чем заключается секрет их популярности, пишет "Лента.ру".