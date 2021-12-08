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Как в пандемию обогатились женщины семейства Шкеле
Миллионы женщин Шкеле, куда исчез Янис Стрейчс, голоса за плов: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Сколько заработали в пандемийном году женщины семейства Шкеле (спойлер - миллионы), что случилось с легендарным Янисом Стрейчем и зачем блогер Саулиете снимает малолетним дочерям отдельную квартиру? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Как в пандемию обогатились женщины семейства Шкеле
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