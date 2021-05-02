Министр иностранных дел Латвии пригрозил включить зиму в список персон нон грата

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) пригрозил включить зиму в список персон нон грата, комментируя прогноз погоды.

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"Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну", - написал министр в социальной сети Facebook, комментируя прогноз погоды на понедельник, 3 мая.

В понедельник в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег. Сильный дождь, который местами превратится в снег, дойдет до Латвии с юга поздно вечером в воскресенье, зона осадков уйдет с востока страны во вторник утром.

Дожди ожидаются и в последующие дни недели. В восточной и юго-восточной части страны количество осадков на следующей неделе превысит месячную норму. Уровень воды в реках повысится, но наводнений не ожидается.