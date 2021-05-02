Министр иностранных дел Латвии пригрозил включить зиму в список персон нон грата
Foto: LETA

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) пригрозил включить зиму в список персон нон грата, комментируя прогноз погоды.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну", - написал министр в социальной сети Facebook, комментируя прогноз погоды на понедельник, 3 мая.

В понедельник в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег. Сильный дождь, который местами превратится в снег, дойдет до Латвии с юга поздно вечером в воскресенье, зона осадков уйдет с востока страны во вторник утром.

Дожди ожидаются и в последующие дни недели. В восточной и юго-восточной части страны количество осадков на следующей неделе превысит месячную норму. Уровень воды в реках повысится, но наводнений не ожидается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" Эдгарс Ринкевич
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"