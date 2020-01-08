Модель продает интимные фото ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Foto: Twitter.com/lilearthangelk

Модель из Лос-Анджелеса Кейлен Уорд рассказала, что собрала миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии. Она призвала подписчиков жертвовать деньги и пообещала взамен свои обнаженные фотографии, сообщает портал телеканала "Дождь".

Уорд жила в Калифорнии в 2018 году, когда штат был охвачен природными пожарами. Они "привели к хаосу в ее семье, у друзей и соседей", пишет The New York Times.

4 января модель написала в "Твиттере", что отправит откровенную фотографию тому, кто пожертвует от 10 долларов одной из организаций по борьбе с последствиями пожаров и пришлет доказательство. Позже девушка добавила, что если пользователь пожертвует 100 долларов, то получит от нее видео.

Твит стал вирусным. По словам Уорд, уже за первые часы ей удалось заработать для помощи пострадавшим в пожарах более 10 тысяч долларов. Спустя три дня она сообщила о сборе миллиона долларов. Но идея 20-летней модели не всем пришлась по душе. Девушка пожаловалась на травлю и на то, что пользователи стали выкладывать ее фотографии в сеть и пересылать другим пользователям, которые не жертвовали деньги.

Кроме того, по словам Уорд, ее идея негативно сказалась на отношениях с родителями, а парень, который ей нравится, решил прекратить общение с ней. В то же время к инициативе Уорд стали присоединяться и другие девушки.

С октября природные пожары в Австралии уничтожили более 1,4 тысячи зданий, погибли по меньшей мере 24 человека и большое количество животных.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Австралия

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
KARMELĪŠU DIALOGI Смотреть

Диалоги кармелиток
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form