Модель продает интимные фото ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Модель из Лос-Анджелеса Кейлен Уорд рассказала, что собрала миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии. Она призвала подписчиков жертвовать деньги и пообещала взамен свои обнаженные фотографии, сообщает портал телеканала "Дождь".

Уорд жила в Калифорнии в 2018 году, когда штат был охвачен природными пожарами. Они "привели к хаосу в ее семье, у друзей и соседей", пишет The New York Times.

4 января модель написала в "Твиттере", что отправит откровенную фотографию тому, кто пожертвует от 10 долларов одной из организаций по борьбе с последствиями пожаров и пришлет доказательство. Позже девушка добавила, что если пользователь пожертвует 100 долларов, то получит от нее видео.

I'm sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Твит стал вирусным. По словам Уорд, уже за первые часы ей удалось заработать для помощи пострадавшим в пожарах более 10 тысяч долларов. Спустя три дня она сообщила о сборе миллиона долларов. Но идея 20-летней модели не всем пришлась по душе. Девушка пожаловалась на травлю и на то, что пользователи стали выкладывать ее фотографии в сеть и пересылать другим пользователям, которые не жертвовали деньги.

Кроме того, по словам Уорд, ее идея негативно сказалась на отношениях с родителями, а парень, который ей нравится, решил прекратить общение с ней. В то же время к инициативе Уорд стали присоединяться и другие девушки.

Joining @lilearthangelk! I'm sending this nude to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in #Australia. You must DM me confirmation that you donated, nude sent via DM.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/4hOOUw6mbm — Jenna Lee (@TheJennaLee_) January 4, 2020

С октября природные пожары в Австралии уничтожили более 1,4 тысячи зданий, погибли по меньшей мере 24 человека и большое количество животных.