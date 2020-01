Модель продает интимные фото ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Модель из Лос-Анджелеса Кейлен Уорд рассказала, что собрала миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии. Она призвала подписчиков жертвовать деньги и пообещала взамен свои обнаженные фотографии, сообщает портал телеканала "Дождь".

Уорд жила в Калифорнии в 2018 году, когда штат был охвачен природными пожарами. Они "привели к хаосу в ее семье, у друзей и соседей", пишет The New York Times.

4 января модель написала в "Твиттере", что отправит откровенную фотографию тому, кто пожертвует от 10 долларов одной из организаций по борьбе с последствиями пожаров и пришлет доказательство. Позже девушка добавила, что если пользователь пожертвует 100 долларов, то получит от нее видео.

I'm sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf