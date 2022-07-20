Молодой муж Лаймы Вайкуле и проблемная недвижимость россиян: о чем пишут латышские таблоиды

Какой из слухов о Лайме Вайкуле может претендовать на звание самого нелепого, как прошла свадьба латвийского миллионера Бергса, почему развелись популярный радио-диджей Том Гревиньш и его жена Лаура и что происходит с санкционной недвижимостью россиян в Юрмале. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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