Мурминатор. Самый крутой кот Великобритании пережил три покушения
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Кота по имени Тедди из английского города Уордсли, графство Уэст-Мидлендс, прозвали "cамым крутым котом Великобритании" после того, как он пережил три покушения на свою жизнь.

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Как пишет Daily Star, впервые Тедди подвергся нападению в январе 2021 года, когда неизвестный злоумышленник прострелил ему хвост из пневматического ружья. В том же месяце в Тедди снова стреляли, и опять ранили в хвост.

В мае неизвестный выстрелил в животное, ранив его в живот. Тедди отправили на лечение в ветеринарную клинику, где он провел несколько дней под капельницей. В медицинском учреждении выяснилось, что пуля не задела жизненно важных органов, и сейчас Тедди вернулся к хозяйке.

"Невероятно, что он выжил, однако ему осталось не так много из положенных кошкам девяти жизней", — рассказала хозяйка кота, 27-летняя Лорен Уильямс.

Сейчас серией нападений на Тедди занимается полиция. Уильямс уверена, что в кота стреляли недалеко от ее дома, так как после ранения в живот он потерял много крови, однако успел добежать до хозяйки. Она боится, что злоумышленник может снова покалечить ее любимца, если не будет найден в ближайшее время. В сети кота уже прозвали Мурминатором.

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Lenta.ru

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