Мужчина купил 20 лотерейных билетов и выиграл 20 раз
Foto: AP/Scanpix

Житель американского города Саут-Бостон, штат Вирджиния, выиграл 20 раз в результате одного розыгрыша лотереи, сообщает издание UPI.

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Тони Майлс купил 20 одинаковых билетов к розыгрышу, который состоялся 22 августа. На каждом из них он указал числа 1, 9, 2, 9.

Все выпавшие числа совпали с указанными на лотерейных билетах, и каждый из них принес Майлсу по пять тысяч долларов. Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов.

Победитель рассказал, что собирается потратить полученный приз на оплату счетов.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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