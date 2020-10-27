Мужчина попытался вынести из Лувра экспонат под предлогом возвращения наследия Африки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мужчина попытался вынести из парижского Лувра скульптуру XVIII века под предлогом возвращения африканского наследия, передает телеканал BFM.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его данным, активист из Конго Эмери Мвазулу Диябанза на глазах у посетителей внезапно схватил стоявшую в одном из залов музея скульптуру и попытался унести ее с собой. Когда сотрудники музея остановили его, он начал кричать, что "возвращает украденное из Африки наследие".

В музее рассказали, что скульптура, которую пытался забрать Диябанза была создана в XVIII веке в Азии, на индонезийском острове Флорес.

Мужчину задержали, теперь он предстанет перед судом. Ранее он уже привлекался к ответственности в связи с подобным инцидентом и был приговорен к штрафу в €1 000.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Париж
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне