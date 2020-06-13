Мужчина завещал многомиллионное состояние спасшим ему жизнь слонам

Житель индийского штата Бихар завещал половину своего имущества двум слонам, которые неоднократно спасали ему жизнь. Об этом сообщает издание NDTV.
Ахтар Имам много лет работал в слоновьем заповеднике. Он управляет некоммерческой организацией по защите этих животных.
Имам решил завещать принадлежащую ему землю стоимостью несколько десятков миллионов рупий (10 миллионов рупий — 116,5 тысяч евро) двум слонам — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.
Он рассказал, что слоны много раз спасали его от нападений местных головорезов. "Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько человек с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу", — сказал индиец.
"Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели", — подчеркнул он.