Мужчина завещал многомиллионное состояние спасшим ему жизнь слонам

Житель индийского штата Бихар завещал половину своего имущества двум слонам, которые неоднократно спасали ему жизнь. Об этом сообщает издание NDTV.

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Ахтар Имам много лет работал в слоновьем заповеднике. Он управляет некоммерческой организацией по защите этих животных.

Имам решил завещать принадлежащую ему землю стоимостью несколько десятков миллионов рупий (10 миллионов рупий — 116,5 тысяч евро) двум слонам — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.

Он рассказал, что слоны много раз спасали его от нападений местных головорезов. "Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько человек с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу", — сказал индиец.

"Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели", — подчеркнул он.