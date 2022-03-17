Мы живы! Знаменитый кот Степан из Харькова вышел на связь после долгого молчания

Ставший в прошлом году мировой интернет-знаменитостью кот Степан с 3 марта не выходил на связь в соцсетях. Позднее выяснилось, что они вместе с хозяйкой прятались от обстрелов Харькова, а затем были вынуждены бежать из страны.

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3 марта в профиле Степана появились несколько фотографий и видео с обстрелами жилых районов и короткая запись: "Мы живы! Люди, остановите войну! Российская армия продолжает бомбить мирное население Украины". И затем Степан пропал почти на две недели. А 16 марта появился первый за долгое время пост. В нем хозяйка 13-летнего кота Анна рассказала, как они прятались в подвале, а потом с риском для жизни добирались до польской границы. Сейчас они находятся в безопасности во Франции.

Вот рассказ Анны: "24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через полчаса, раздались последующие взрывы, задрожали окна, я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! Наступление и обстрел Харькова (особенно р-н Северная Салтовка, где мы живем). Мы осознали, что в наш дом пришла война.

В первый день войны были самые жесточайшие разрушения. В соседние дома ежедневно попадали снаряды, дома горели на наших глазах. Наш дом каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю, на восьмой день пострадал и наш дом, в балкон соседей прилетел снаряд, пожара не было, слава богу. В двух-трех десятках квартир высыпались все стекла. Также два снаряда упало у нас во дворе перед домом.

Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон, мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов.

Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюэнсеров из Монако, которые помогли добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах".

У Степана более миллиона подписчиков в Instagram, столько же в TikTok. И некоторые из них уже посвятили ему свое творчество.