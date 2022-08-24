На чем не экономят в Латвии и почему Янис Стрейчс предпочел жить в Литве: о чем пишут латышские таблоиды

Несмотря на рекордную инфляцию, жители Латвии отказываются экономить на свадьбах, секреты личной жизни телохранителя миллионерши Дины Зузане, почему Янис Стрейчс предпочел Латвии Литву, как попасть на вечеринку с голливудскими знаменитостями и какие авто выбирают латвийские звезды спорта. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Свадьбы стали намного дороже, но меньше их не стало
- 2. Телохранитель Дины Зузане - кто он?
- 3. Режиссер Янис Стрейчс уже два года живет в Литве
- 4. "Обо мне говорили не меньше, чем о Вайре Вике-Фрейберге"
- 5. В Норвегии обвенчалась дочь архиепископа Яниса Ванагса
- 6. На чем ездят латвийские звезды баскетбола
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.