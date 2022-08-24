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Свадьбы стали намного дороже, но меньше их не стало
На чем не экономят в Латвии и почему Янис Стрейчс предпочел жить в Литве: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Несмотря на рекордную инфляцию, жители Латвии отказываются экономить на свадьбах, секреты личной жизни телохранителя миллионерши Дины Зузане, почему Янис Стрейчс предпочел Латвии Литву, как попасть на вечеринку с голливудскими знаменитостями и какие авто выбирают латвийские звезды спорта. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Свадьбы стали намного дороже, но меньше их не стало
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