На чем не экономят в Латвии и почему Янис Стрейчс предпочел жить в Литве: о чем пишут латышские таблоиды

Несмотря на рекордную инфляцию, жители Латвии отказываются экономить на свадьбах, секреты личной жизни телохранителя миллионерши Дины Зузане, почему Янис Стрейчс предпочел Латвии Литву, как попасть на вечеринку с голливудскими знаменитостями и какие авто выбирают латвийские звезды спорта. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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