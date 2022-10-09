На Домской площади устроят флешмоб под названием "Яйца – это сила!"

14 октября отмечается Всемирный день яиц. Чтобы привлечь внимание к яйцам как к ценному для рациона продукту, в Риге на Домской площади состоится флешмоб названием "Яйца – это сила!". Начало мероприятия - 11.00.

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На мероприятие приглашаются все желающие, а также ценители яиц, спортсмены, сторонники здорового образа жизни.

Цель мероприятия – продемонстрировать, что сила яиц заключается в нескольких аспектах: питательных веществах, содержащихся в яйцах и придающих организму человека здоровья и сил, в свою очередь, сила общества в единстве, информирует исполнительный директор Латвийской Объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.

"В этот день мы устраиваем особый флешмоб и приглашаем принять в нем участие для того, чтобы создать отличительный знак движения "Яйца – это сила!" площадью примерно 100 кв.м. Члены Латвийской Объединенной ассоциации птицеводства пожертвуют проекту "Сытой Латвии" яйца за каждого пришедшего на мероприятие участника флешмоба. Цель - пожертвовать 4500 яиц!", - объясняет Эрлиха.

Всемирный день яиц впервые отмечался в 1996 году в Вене, тогда было решено отмечать этот праздник ежегодно во вторую пятницу октября. С тех пор любители яиц во всем мире придумывают разные творческие способы, чтобы почтить этот столь необходимый для рациона продукт.

Как на Домской площади отметят Всемирный день яиц

"Для того, чтобы привлечь внимание к яйцам как к ценному для рациона продукту, придающему человеку сил в повседневной жизни, приглашаем жителей Латвии на совместное мероприятие – флешмоб на Домской площади, который состоится 14 октября в 11.00", - говорит Эрлиха.

"Протеин – одно из самых важных питательных веществ для организма человека. Поэтому мы привлекаем внимание к этому продукту при помощи различных мероприятий во Всемирный день яиц на Домской площади и не только", - добавляет она.

Каждый участник флешмоба получит упаковку яиц и другие сюрпризы. У всех пришедщих будет возможность стать частью уникального события, продемонстрировать силу единства и помочь малообеспеченным семьям и пожилым людям.

Регистрация для участников флешмоба - здесь.

Кроме того на Домской площади в рамках празднования повара предложат бесплатно отведать различные блюда из яиц. Бусик поваров движения "Яйца – это сила!" побывает и возле офисного здания на Новой Тейке, где его можно будет встретить с 8.00 до 9.30, а также на территории офисного комплекса Мукусалас с 15.00 до 17.00.

Празднование продолжится и 15 октября в Иецаве, где будет возможность как отведать блюда из яиц, так и принять участие в создании логотипа движения "Яйца – это сила!".

Чем ценны яйца

Наличие яиц в рационе несет в себе много пользы для здоровья, ведь яйцо – один из самых питательных пищевых продуктов на планете. Одно яйцо обеспечивает организм 13 необходимыми витаминами и питательными веществами, а также 6 граммами высококачественного белка или протеина, отмечают организаторы.

Многие содержащиеся в яйцах питательные вещества обычно не употребляются в достаточном количестве, но они необходимы человеку как часть полезного рациона, позволяющая избежать серьезных проблем со здоровьем. Биодоступность или впитываемость организмом питательных веществ, содержащихся в яйцах (94% для вареных яиц) означает, что яйца способны улучшить состояние здоровья людей во всем мире, способствуя всеобщему благополучию.

Высокое содержание питательных веществ позволяет яйцам поддерживать естественный иммунитет организма, способствовать физическому росту и развитию мозга у детей, подчеркивает LAPNA.

Потребление яиц также приносит пользу и нашей планете, ведь яйца источник белка, оказывающий наименьшее негативное влияние на окружающую среду среди всех источников животных белков, и их можно приравнять к некоторым источникам белка растительного происхождения.