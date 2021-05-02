На крыше Domina пройдет ярмарка работ известных латвийских артистов

Этим летом по всей Латвии пройдут pop-up ярмарки работ артистов под открытым небом. Проект называется Multimaksla - "Мультиискусство". Первая ярмарка состоится уже 6 мая на крыше автостоянки торгового центра Domina Shopping, и все желающие смогут посетить ее с 16:00 до 21:00

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У многих творческих личностей - певцов, музыкантов, актеров и др. - есть увлечения, которыми они занимаются параллельно своей основной профессии: изготавливают самые разные вещи, рисуют, вяжут, вышивают, рисуют, готовят и т.д. Поэтому они решили объединиться и устроить ярмарки со своими работами. По словам организаторов, изделия некоторых артистов будут доступны исключительно на ярмарках только этим летом, они уникальны, так как ранее нигде публично не были доступны и их нельзя было увидеть.

Pop-up ярмарки Multimaksla пройдут:

6 мая 16:00-21:00 на крыше автостоянки т/ц "Domina Shopping" со стороны А, на 4-м этаже

8 мая 17:00-21:00 в Фестивальном парке Резекне

14 мая 18:00-22:00 в старом парке Смилтене

15 мая 18:00-22:00 на берегу Гауи у скульптуры Pie Plostnieka в Стренчи

16 мая 12:00-16:00 в парке музея Selija в Виесите

21 мая 18:00-22:00 на рыночной площади Вентспилса

22 мая 12:00-16:00 на эстраде под открытым небом в Икшкиле

23 мая 12:00-16:00 на площади Лугажу в Валке

29 мая 11:00-15:00 на променаде в Кандаве

29 мая 19:00-23:00 во дворе к/ц Siguldas devons в Сигулде

30 мая 12:00-16:00 на Добельском променаде

В июне, июле и августе - также в других местах Латвии.

На pop-up ярмарках изделий артистов и художников можно будет купить маринованные изделия оперного певца Сергея Егерса; специально разработанную фарфоровую посуду, графику и другие предметы дизайна певца Иго; новые летние платья, пляжные платки, футболки и маски для лица мультихудожницы Элиты Патмалниеце; вино музыканта группы Jumprava Айгара Креслы; кольца, серьги и браслеты актрисы Агнесе Зелтини; вышивки и миниатюрные картины теле- и радиоведущей Байбы Сипениеце-Гаваре; книги стихов и компакт-диски поэта Гунтара Рачса; поваренные книги музыканта и телеведущего Роберто Мелони; постолы работы певицы Катрины Диманты и укулеле ее семьи; посуду и картины певицы Динары Рудане; мандалы, сумки и картины певицы Patrisha; платочки Уфо; музыкальные инструменты, созданные поющей семьей Игаунисов; рубашки Хорена; платья Кашера; книгу актрисы театра Dailes Ольги Дреге Ak, sirds, man pašai Tevi jasastop; книгу любимых стихов и собственных размышлений актрисы Латвийского национального театра Диты Лурини Ar vieglu skrapejumu ada; сок из собственных яблок актера Гатиса Гаги; свечи и картины певицы Ольги Раецкой; худи, сумки и футболки как для детей, так и взрослых певицы Айи Андреевой; вязаные изделия флейтистки легендарной и самой старой в Латвии группы Menuets Байбы Ягере, книги стихов актера театра Dailes Андриса Булиса; украшения певицы Иевы Сутуговой; детские книжки актрисы Рижского русского театра М. Чехова Вероники Плотниковой; созданные солисткой группы Perkons Иевой Акуратере детские тряпичные куклы; кепки и компакт-диски группы Bermudu Divsturis, а также изделия других артистов и художников.

Ярмарки будут проходить с соблюдением всех установленных в стране актуальных ограничений и эпидемиологических требований.

Чтобы избежать излишнего скопления людей, планируется, что некоторых артистов и художников на ярмарках можно будет встретить в течение всего дня, а других - в течение часа или двух. Предварительно не будет сообщаться, когда и кого из артистов можно будет встретить, чтобы сохранить интригу и радость встречи. Об этом можно будет узнать только в день проведения ярмарки, но предлагаемые артистами товары можно будет купить все время ее работы. На ярмарках будет работать также специальный буфет с блюдами навынос и бар, о котором позаботится один очень известный артист (его имя пока не разглашается).

Начиная с 10 мая изделия артистов и художников можно будет приобрести также в интернет-магазине www.multimaksla.lv.