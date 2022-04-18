Начинается Рижская неделя ресторанов
Foto: Pixabay

С сегодняшнего дня по 1 мая в Риге будет проходить весенняя Рижская неделя ресторанов, сообщила главный руководитель проектов Рижского агентства инвестиций и туризма Анце Тарвида.

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В этом году в мероприятии примут участие более 30 ресторанов Риги, которые предложат посетителям уникальное меню, разработанное специально для этого события.

Меню за 30 евро подготовили рестораны 3 pavāru restorāns "Tam labam būs augt", 5 elementi, Amber, AOK City, CUT, DOM, Esplanāde, Entresol, Fabrikas restorāns, Garage, Grand Palace Hotel, Ferma, Kaļķu vārti, Kolonāde. Mūsu stāsti…, La Kanna, Mio, Ogle, Osta, Rosemarine, Rūm. sarunu bārs, Snob, Steiku Haoss, Two more beers, Whitehouse иn Zilā govs.

Меню за 25 евро можно будет приобрести в ресторанах AC Lounge, B-Bar, Beef room, Bon Vivant, "Чемодан", Duvel's Pub, OZO и Tinto, а за 20 евро - в Cabo Cafe и Medus.

Предыдущая Рижская неделя ресторанов состоялась осенью 2020 года. Затем проводить мероприятие мешали меры по ограничению Covid-19.

Организатором Рижской недели ресторанов является Рижское агентство инвестиций и туризма. Цель мероприятия - стимулировать развитие местной кухни, следуя мировым тенденциям, не теряя при этом типичных для региона продуктов и исторических методов приготовления.

С меню ресторанной недели можно ознакомиться на сайте LiveRiga. Столики необходимо резервировать заранее.

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