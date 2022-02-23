Наши люди на Netflix, крыса в холодильнике от шеф-повара и пиджак раздора: о чем пишут латышские таблоиды

Что в холодильнике шеф-повара Мартиньша Сирмайса делает крыса, как оператор из Латвии снимал документальный хит Netflix, почему певицу Лиене Шомасе вызвали для беседы в полицию и как получилось, что известный дизайнер Давидс закрыл свою компанию из-за пиджака. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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