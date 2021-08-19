"Не хочет интима и любит есть печенье". Жена призрака Майкла Джексона рассказала о неурядицах семейной жизни

Американка Кэтлин Робертс убеждена, что в ее доме обитает призрак музыканта Майкла Джексона, который умер 12 лет назад. Более того, она говорит, что является его женой. По словам Робертс, они с Джексоном живут как настоящая семейная пара, но в супружеской жизни не хватает только одного — секса.

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Робертс, называющая себя медиумом, утверждает, что дух Джексона проявляется по-разному. Например, он может использовать ее тело, чтобы танцевать, петь и принимать пищу. Джексон все время находится "внутри" тела Робертс, даже когда она ходит в туалет. Они делают это вместе. Но больше всего Джексон любит есть печенье и весело проводить вместе время. Робертс описывает умершего короля поп-музыки как настоящего болтуна. "Он много разговаривает со мной, чего я не ожидала от застенчивого человека, которого я видела по телевизору все те годы, когда была его фанаткой", — рассказала Кэтлин.

Но несмотря на "семейную" идиллию, есть вещи, которые призрака Джексона не устраивают. Робертс говорит, что призрак Джексона противится романтическим настроениям. "Ему не нравится, когда я к нему прикасаюсь. Он пугает меня видениями пауков и мертвых, если я целую его или пытаюсь инициировать физическую близость", — пожаловалась Робертс. "У нас бывают взлеты и падения, но в целом я очень рада, что он выбрал меня своей женой. Он относится к нашим отношениям так, как будто мы только что поженились. Я не могу перестать любить Майкла", - сказала поклонница творчества Джексона.

В социальных сетях Кэтлин Робертс позиционирует себя как реинкарнацию легендарной актрисы Мэрилин Монро. Женщина уверена, что дух Джексона выбрал именно ее своей женой. Также она отрицает, что ее эзотерические способности общаться с мертвыми имеют какое-либо отношение к шизофрении, сообщает New York Post.