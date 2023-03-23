Недвижимость Путина, разоблачение звезд соцсетей и другие события недели

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И никто не уйдет обиженным. Что входит в подарочный набор за 126 тысяч долларов для номинантов "Оскара"

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Анджела Бассетт, Остин Батлер, Кейт Бланшетт и другие номинанты не ушли с 95-й церемонии вручения "Оскара" с пустыми руками. Даже если актер не удостоился заветной статуэтки, он все равно отправляется домой с роскошными подарками стоимостью порядка 126 тысяч долларов.

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Дутая популярность и купленные подписчики. Латвийских звезд соцсетей разоблачили

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"Стать знаменитым несложно, но людей дурачат большой популярностью и влиянием блогеров", - заявила Delfi эксперт по соцсетям Лаура Хирагана. Простым языком и с использованием данных она показывает, как местные звезды соцсетей обманывают себя и других - их охват и влияние не так уж велики. И первый признак - спрятанные "лайки".

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ФОТО: В Риге открылся самый большой ночной клуб в Балтии

Foto: Zahars Subotins, Saša Fjodorovs

В минувшие выходные двумя вечеринками ночной клуб Tower отмечал свое открытие. Заведение расположилось в помещениях уже закрытого Godvil. Владельцы нового клуба утверждают, что он самый большой в странах Балтии.

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40 лет "лунной походке" Майкла Джексона: как создавался и менялся главный танец короля поп-музыки

Foto: AP/Scanpix

25 марта 1983 года, ровно 40 лет назад, на свет появилась знаменитая "лунная походка" Майкла Джексона — певец впервые продемонстрировал ее во время исполнения песни Billie Jean на концерте, посвященном 25-летию лейбла Motown. Впоследствии "лунная походка" стала визитной карточкой артиста: ни один концерт Джексона не обходился без фирменного движения ногами в ритм танцевальной музыки.

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ФОТО. Конкурс костюмов и боксерские поединки: как в Риге отметили День рождения Шерлока Холмса

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18 марта в центре Риги прошел 10-й, юбилейный городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" - яркое, костюмированное мероприятие, собравшее многочисленных поклонников самого популярного детектива в мире.

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92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил, что женится в пятый раз

Foto: AFP/Scanpix

Медиамагнат, Руперт Мердок, владеющий многочисленными СМИ, кинокомпаниями и издательствами в разных странах мира, объявил, что женится на своей новой пассии Энн Лесли Смит, в прошлом работавшей капелланом в полиции. Этот брак станет пятым для 92-летнего миллиардера, который недавно разошелся с Джерри Холл - бывшей супругой Мика Джаггера.

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Маклер из Латвии рассказала, как участвовала в сделках семьи Путина

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Агнесе Томсоне проработала 10 лет агентом по недвижимости в элитном французском курортном городке Биарриц. Она поделилась с Kas Jauns информацией о владениях, связанных с семьей Путина.

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Время - деньги. Какие часы носят латвийские политики

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Наручные часы многое говорят об их владельце. Особенно, если речь о политиках. В преддверии перехода на летнее время издание Privāta Dzīve выяснило, какие часы носят депутаты Сейма и как они их приобрели. Правда, стоимостью аксессуара делиться захотели не все.

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Все, что надо знать про Pornhub. На Netflix вышел документальный сериал о культовом порносайте

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15 марта на Netflix вышел документальный фильм "Денежный выстрел: история Pornhub". Через интервью с порноактерами, активистами и бывшими сотрудниками компании, фильм рассказывает об успехе и скандалах вокруг Pornhub.

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The Weeknd объявлен самым популярным исполнителем в мире

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Канадский певец Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd, объявлен самым популярным музыкантом планеты. У артиста, как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, самое большое число слушателей на Spotify — 111,4 млн в месяц. Также он стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 100 миллионов подписчиков на этой стриминг-платформе.

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"Спасибо, но нет". Пять самых громких отказов от престижных премий и их причины

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За последний месяц в Латвии произошли два довольно громких события — деятели культуры отказались от присужденных им наград. Поэтесса и актриса Мария Луиза Мельке отказалась от премии "Большой Кристап", ради принятия в стране Закона о гражданском партнерстве, а историк Инета Липша не приняла награду "Историк года", указав на проблемное состояние науки в Латвии.

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Это не таинственная дымка. Великие импрессионисты изобразили начало глобальной катастрофы

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Один из основоположников импрессионизма Клод Моне известен своими мечтательными, словно окутанными туманом картинами. Однако то, что долгое время считалось сознательным "почерком" художника, на самом деле может оказаться совсем иным — реальными эффектами, вызванными загрязнением воздуха. Согласно исследованию, недавно опубликованному в научном журнале PNAS, Моне и его современники просто рисовали то, что видели.

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"Во мне нет имперскости". Анатолий Белый: бег из Москвы, ход Хабенского, погружение в иврит, отмена Пушкина

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Каково это — видеть коллег, которые вдруг "пересели на боевых коней"? А веселого соседа с буквой Z на майке? Что значит, в 50 лет, на пике карьеры, все бросить и начать жизнь заново, на другом языке? Виноваты ли Пушкин и Толстой, что в 21-м веке случилась катастрофа? Есть ли шанс, что Россия изменится? Накануне гастролей 3 апреля в рижском театре Dailes с моноспектаклем "Я здесь" актер Анатолий Белый дал интервью порталу Delfi.

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