Немцы собирают скелет царя динозавров

Сотрудникам закрытого из-за пандемии немецкого Музея динозавров скучать не приходится: они выполняют заказ американского миллионера, у которого есть где поставить скелет тираннозавра.

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Специалисты из баварского города Денкендорфа собирают необычный пазл. В одном из огромных залов расположенного здесь Музея динозавров разложены на полу кости тираннозавра общим числом более трехсот (на заглавном снимке). Четвертая часть из них - настоящие ископаемые останки "царя тираннозавров" (именно так переводится с латинского его название Tyrannosaurus rex), остальные кости отлиты из специальной пластмассы по образцу известных оригиналов.

Баварский Музей динозавров и его палеонтологи хорошо известны в мире. Именно поэтому некий американский коллекционер, имя которого держится в секрете, как и сумма, которую он за это заплатит, поручил музею собрать для его коллекции скелет жившего 60 миллионов лет назад динозавра. Кости были в контейнерах переправлены из США морем, а когда скелет полностью соберут, их пронумеруют, скелет снова разберут, что называется, "по косточкам", и потом отправят в Штаты.

Длина тираннозавра, как сообщает информационное агентство dpa, составит около 12 метров, высота - 4 метра. Скелет будет держаться на металлическом каркасе. Пока не известно, будет ли тираннозавр просто стоять в спокойной позе и смотреть вдаль или примет боевую стойку перед нападением (ископаемый ящер был хищником). Американский миллионер еще не решил, какую именно позу выбрать.