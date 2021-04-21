Немцы собирают скелет царя динозавров
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудникам закрытого из-за пандемии немецкого Музея динозавров скучать не приходится: они выполняют заказ американского миллионера, у которого есть где поставить скелет тираннозавра.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Специалисты из баварского города Денкендорфа собирают необычный пазл. В одном из огромных залов расположенного здесь Музея динозавров разложены на полу кости тираннозавра общим числом более трехсот (на заглавном снимке). Четвертая часть из них - настоящие ископаемые останки "царя тираннозавров" (именно так переводится с латинского его название Tyrannosaurus rex), остальные кости отлиты из специальной пластмассы по образцу известных оригиналов.

Баварский Музей динозавров и его палеонтологи хорошо известны в мире. Именно поэтому некий американский коллекционер, имя которого держится в секрете, как и сумма, которую он за это заплатит, поручил музею собрать для его коллекции скелет жившего 60 миллионов лет назад динозавра. Кости были в контейнерах переправлены из США морем, а когда скелет полностью соберут, их пронумеруют, скелет снова разберут, что называется, "по косточкам", и потом отправят в Штаты.

Длина тираннозавра, как сообщает информационное агентство dpa, составит около 12 метров, высота - 4 метра. Скелет будет держаться на металлическом каркасе. Пока не известно, будет ли тираннозавр просто стоять в спокойной позе и смотреть вдаль или примет боевую стойку перед нападением (ископаемый ящер был хищником). Американский миллионер еще не решил, какую именно позу выбрать.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти