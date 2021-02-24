Нет, не тресну! 38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру и заработала этим на квартиру

Сотни тысяч фотографий чужой еды в молодом и развивавшемся Instagram некогда встречали ироничной фразой: "Мир должен знать, что я ем". Однако пищевые привычки незнакомцев действительно оказались интересны посторонним. Со временем в русскоязычном интернете, как и в мировом, стал популярен мукбанг — видео, в которых блогеры едят перед камерой. Обычно они привлекают внимание подписчиков либо пугающе большим количеством еды, либо угрожающим сочетанием ингредиентов. "Королевой русского мукбанга" в сети прозвали уральскую блогершу Инну Судакову. Она весит центнер, обильно матерится, переедает и часто напивается, но чувствует себя царицей и плюет на хейтеров.

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О том, как она заработала на квартиру в Турции, поедая обеды и ужины перед камерой, рассказывает "Лента.ру".

Звуки еды

Foto: Pixabay

Традиция монетизировать поедание пищи появилась в Южной Корее. Считается, что этот формат возник в качестве реакции на атомизацию общества: одинокие люди, привыкшие собираться за столом вместе с семьей, заменяли близких мукбангерами. Тем более что во время трансляций блогеры не просто молча едят, а говорят о своей жизни и болтают с подписчиками, что создает у некоторых ощущение реального общения.

Со временем азиатская тенденция стала популярна и на Западе. По всему миру начали возникать десятки мукбангеров, а ролики, в которых они едят перед камерой, стали набирать миллионы просмотров. Правда, некоторые из блогеров отказались от идеи развлекать одиноких зрителей разговором. В их видео нет историй о жизни, зато есть "звуки еды": они причмокивают, чавкают и хрустят.

Свои звезды мукбанга появились и в России. Для одних этот жанр стал ни к чему не обязывающим экспериментом. К примеру, подобные ролики регулярно записывал известный бьюти-блогер Андрей Петров. Другие, проникнувшись духом синкретизма, начали ужинать и параллельно с этим рассуждать на потенциально популярные темы: к примеру, раскрывать стопроцентный способ узнать о неверности возлюбленного, поедая рыбу. Некоторых же мукбанг превратил в настоящих звезд интернета.

"Ну да, маленько жирненькая. И че?"

Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube/InnaSudakova

"Королевой русского мукбанга" в сети прозвали 38-летнюю Инну Судакову из города Каменск-Уральский Свердловской области. Она начала вести канал на YouTube в 2018 году и даже не предполагала, что он принесет ей всероссийскую славу. Поводом для того, чтобы открыть канал, стал случай: Судаковой хотелось сохранить видео, которые она снимала для себя и друзей, но места на смартфоне не хватало.

Не доверяя облачным сервисам, сперва она начала публиковать ролики в "Одноклассниках". Первые видео, посвященные отдыху в Крыму, появились на странице блогерши в 2017 году. В мае 2018 года она завела YouTube-канал, к январю 2019-го у нее не было и 40 подписчиков.

Популярность пришла к Судаковой неожиданно. Она неоднократно подчеркивала, что не купила ни одной рекламы и не вложила в продвижение своего канала ни копейки. Однако алгоритмы YouTube заметили, что она выкладывает видео крайне регулярно, и начали продвигать ее контент, считает блогерша. В итоге к маю 2020 года она достигла отметки в 100 тысяч подписчиков, а к февралю 2021-го — почти в 200 тысяч.

Когда на канале "Инна Судакова" начался активный рост, YouTube включил "королеве мукбанга" монетизацию. В отличие от многих блогеров, Судакова не скрывает того, что зарабатывает на своих видео. По ее словам, в июне 2019 года канал принес ей 561 доллар, а в сентябре 2020 года — чуть больше пяти тысяч долларов. Решив не тратить блогерские деньги, менее чем за два года (монетизацию включили весной 2019-го) Судакова заработала на квартиру в Турции: она планирует купить жилье на Средиземном море, когда закончится карантин.

"Я не знаю свой феномен на YouTube. Я считаю, что это всего лишь моя внутренняя харизма. Я это дело полюбила", — говорила блогерша в одном из своих роликов. Она подчеркивала, что не ожидала популярности и успеха от канала, который создавала как "карту памяти для видео из своей жизни", но уточняла, что на пути к успеху ей помог мукбанг — именно после таких видео на канале Судаковой начался стремительный рост.

Иногда блогерша записывает ролики, в которых отвечает на вопросы поклонников. Помимо заработков, живой интерес подписчиков вызывает вес Судаковой. На эти вопросы она отвечает абсолютно откровенно. По словам блогерши, уже около 15 лет она весит ровно 100 килограммов и чувствует себя невероятно комфортно в этом весе. Судакова уверяет подписчиков, что никогда не пыталась похудеть и что центнер устраивает и ее, и ее мужчин. "Какой у меня лишний вес? Ну да, маленько жирненькая. И че? И че, ***? Я не считаю это лишним весом. Это места для поцелуев", — утверждала блогерша в одном из видео. Настолько же откровенно она подписывает свои видео: "Нажралась, аж дышать трудно", "Не бывать мне худой. Пельмеши на ночь", "Жрать хочу", "Нет, не тресну".

Правда, иногда обмен веществ подводит "королеву мукбанга", и вес увеличивается. К примеру, после недавней поездки в Египет она поправилась и решила взять количество потребляемой еды под контроль. "Шведский стол — это, ***, погибель", — объяснила Судакова свое решение временно ограничить себя в еде.

К нападкам хейтеров, которые называют ее жирной и никому не нужной алкоголичкой, блогерша относится философски. Тех, кто пишет ей злобные комментарии о весе, она подозревает в зависти: эти люди, по мнению Судаковой, систематически недоедают, а пахнет от них "голодным желудком". Регулярно сталкиваясь с хейтерами и их упреками в ожирении и отсутствии культуры питания, блогерша утверждает, что они нисколько не задевают ее.