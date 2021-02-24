Нет, не тресну! 38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру и заработала этим на квартиру

Сотни тысяч фотографий чужой еды в молодом и развивавшемся Instagram некогда встречали ироничной фразой: "Мир должен знать, что я ем". Однако пищевые привычки незнакомцев действительно оказались интересны посторонним. Со временем в русскоязычном интернете, как и в мировом, стал популярен мукбанг — видео, в которых блогеры едят перед камерой. Обычно они привлекают внимание подписчиков либо пугающе большим количеством еды, либо угрожающим сочетанием ингредиентов. "Королевой русского мукбанга" в сети прозвали уральскую блогершу Инну Судакову. Она весит центнер, обильно матерится, переедает и часто напивается, но чувствует себя царицей и плюет на хейтеров.
О том, как она заработала на квартиру в Турции, поедая обеды и ужины перед камерой, рассказывает "Лента.ру".
Звуки еды
Традиция монетизировать поедание пищи появилась в Южной Корее. Считается, что этот формат возник в качестве реакции на атомизацию общества: одинокие люди, привыкшие собираться за столом вместе с семьей, заменяли близких мукбангерами. Тем более что во время трансляций блогеры не просто молча едят, а говорят о своей жизни и болтают с подписчиками, что создает у некоторых ощущение реального общения.
Со временем азиатская тенденция стала популярна и на Западе. По всему миру начали возникать десятки мукбангеров, а ролики, в которых они едят перед камерой, стали набирать миллионы просмотров. Правда, некоторые из блогеров отказались от идеи развлекать одиноких зрителей разговором. В их видео нет историй о жизни, зато есть "звуки еды": они причмокивают, чавкают и хрустят.
Свои звезды мукбанга появились и в России. Для одних этот жанр стал ни к чему не обязывающим экспериментом. К примеру, подобные ролики регулярно записывал известный бьюти-блогер Андрей Петров. Другие, проникнувшись духом синкретизма, начали ужинать и параллельно с этим рассуждать на потенциально популярные темы: к примеру, раскрывать стопроцентный способ узнать о неверности возлюбленного, поедая рыбу. Некоторых же мукбанг превратил в настоящих звезд интернета.
"Ну да, маленько жирненькая. И че?"
"Королевой русского мукбанга" в сети прозвали 38-летнюю Инну Судакову из города Каменск-Уральский Свердловской области. Она начала вести канал на YouTube в 2018 году и даже не предполагала, что он принесет ей всероссийскую славу. Поводом для того, чтобы открыть канал, стал случай: Судаковой хотелось сохранить видео, которые она снимала для себя и друзей, но места на смартфоне не хватало.
Не доверяя облачным сервисам, сперва она начала публиковать ролики в "Одноклассниках". Первые видео, посвященные отдыху в Крыму, появились на странице блогерши в 2017 году. В мае 2018 года она завела YouTube-канал, к январю 2019-го у нее не было и 40 подписчиков.
Популярность пришла к Судаковой неожиданно. Она неоднократно подчеркивала, что не купила ни одной рекламы и не вложила в продвижение своего канала ни копейки. Однако алгоритмы YouTube заметили, что она выкладывает видео крайне регулярно, и начали продвигать ее контент, считает блогерша. В итоге к маю 2020 года она достигла отметки в 100 тысяч подписчиков, а к февралю 2021-го — почти в 200 тысяч.
Когда на канале "Инна Судакова" начался активный рост, YouTube включил "королеве мукбанга" монетизацию. В отличие от многих блогеров, Судакова не скрывает того, что зарабатывает на своих видео. По ее словам, в июне 2019 года канал принес ей 561 доллар, а в сентябре 2020 года — чуть больше пяти тысяч долларов. Решив не тратить блогерские деньги, менее чем за два года (монетизацию включили весной 2019-го) Судакова заработала на квартиру в Турции: она планирует купить жилье на Средиземном море, когда закончится карантин.
"Я не знаю свой феномен на YouTube. Я считаю, что это всего лишь моя внутренняя харизма. Я это дело полюбила", — говорила блогерша в одном из своих роликов. Она подчеркивала, что не ожидала популярности и успеха от канала, который создавала как "карту памяти для видео из своей жизни", но уточняла, что на пути к успеху ей помог мукбанг — именно после таких видео на канале Судаковой начался стремительный рост.
Иногда блогерша записывает ролики, в которых отвечает на вопросы поклонников. Помимо заработков, живой интерес подписчиков вызывает вес Судаковой. На эти вопросы она отвечает абсолютно откровенно. По словам блогерши, уже около 15 лет она весит ровно 100 килограммов и чувствует себя невероятно комфортно в этом весе. Судакова уверяет подписчиков, что никогда не пыталась похудеть и что центнер устраивает и ее, и ее мужчин. "Какой у меня лишний вес? Ну да, маленько жирненькая. И че? И че, ***? Я не считаю это лишним весом. Это места для поцелуев", — утверждала блогерша в одном из видео. Настолько же откровенно она подписывает свои видео: "Нажралась, аж дышать трудно", "Не бывать мне худой. Пельмеши на ночь", "Жрать хочу", "Нет, не тресну".
Правда, иногда обмен веществ подводит "королеву мукбанга", и вес увеличивается. К примеру, после недавней поездки в Египет она поправилась и решила взять количество потребляемой еды под контроль. "Шведский стол — это, ***, погибель", — объяснила Судакова свое решение временно ограничить себя в еде.
К нападкам хейтеров, которые называют ее жирной и никому не нужной алкоголичкой, блогерша относится философски. Тех, кто пишет ей злобные комментарии о весе, она подозревает в зависти: эти люди, по мнению Судаковой, систематически недоедают, а пахнет от них "голодным желудком". Регулярно сталкиваясь с хейтерами и их упреками в ожирении и отсутствии культуры питания, блогерша утверждает, что они нисколько не задевают ее.
Нападки хейтеров на Судакову неоднократно вырывались в офлайн. В одном из роликов блогерша рассказывала, что на ее домашний адрес неизвестные периодически заказывают неоплаченные посылки с неоднозначным содержанием, например, фаллоимитаторы. Кроме того, злоумышленники пытались взломать ее онлайн-банк. Это, как и то, что она сама раскрыла подписчикам домашний адрес, мало беспокоит Судакову: она уверена, что воровать в ее квартире нечего, потому что самое дорогое там — это она.
В хейте, по словам Судаковой, можно даже найти плюсы: комментарии, которые оставляют недоброжелатели, все равно воспринимаются алгоритмами видеохостинга как активность на странице. Блогерша уверена, что многие известные люди специально проплачивают хейт, а ей удалось получить его бесплатно: "Ни копейкой не тряхнула. Ни копейкой. Я только себе. Все в дом".
В роликах Инны Судаковой можно найти целые россыпи подобных афористичных высказываний. "Я не хочу экономить, потому что я настоящая женщина. Зашла за гигиеничками. Вот я могла потратить всего лишь 50 рублей, а потратила больше чем в 10 раз", — говорила блогерша в видеообзоре своих покупок из магазина Fix Price. "Идеальное состояние для женщины — это веселенькая, пьяненькая, чистенькая и *** [сексуально удовлетворенная]", — делилась она жизненной мудростью. "В моем возрасте меня могут взять в публичный дом только завхозом", — шутила она же в ответ на утверждения хейтеров о том, что в будущем она пойдет работать в сферу секс-услуг и станет береговой эскортницей в Турции.
"Вкусно кушать на камеру — то, для чего я родилась"
Чувственные отношения Судаковой с едой приковывают к экранам десятки тысяч зрителей. Процесс поглощения пищи она часто сопровождает фирменными присказками: "Сыто, пьяно, нос в табаке", "Лучше маленечко пережрать, чем недожрать" и произносимой непременно с придыханием фразой "***, как вкусно!"
Блогерша признается, что поесть для нее — это всегда праздник, и не скупится на восторженные комментарии в адрес своей еды. На столе Судаковой обычно оказывают простые блюда, привычные для многих россиян. Больше всего "королева мукбанга" любит домашний суп, сваренный ее собственными руками (бывает, что она оказывается так довольна результатом, что целует себе руки), но иногда заказывает пиццу или суши, готовит полуфабрикаты или салаты. Неизменны лишь вазочка с имбирем и бокал с алкоголем — они появляются практически в каждом ролике.
Инна Судакова может за раз съесть полпетушка с жареной на масле картошкой и добавить, что она на диете, потому что на столе нет хлеба, или наварить хинкали по 104 рубля за килограмм и сообщить, что они оказались на удивление неплохими — сама она ожидала получить за такую цену "какую-то отраву".
Блогерша скрупулезно комментирует все композиционные элементы процесса. К еде она нередко приступает голодной настолько, что ее, по собственному признанию, может разорвать, если она не поест. Непосредственно за едой она рассказывает о достоинствах поглощаемых блюд и нахваливает их вкус. Затем почти неизбежно наступает момент пресыщения: наевшись, Судакова предпочитает не остановиться, а закрепить результат. К концу некоторых видео она наедается настолько, что ей становится трудно дышать. Круг замыкается, и блогерша снова ощущает, что ее может разорвать. "Ой, ***, я сейчас умру. Ой, ***, я не могу дышать. *** [Для чего] я так наелась? Ой. Надо запить пивом. Ой. У меня аж в глазах темно. Фух. Ой. Ой, нажралась, как сука, не могу. Придите, спасите меня", — говорила она в одном из роликов.
Однако сама Судакова называет мукбанг лишь частью блогерского пути, а не доминирующим жанром. Признавая, что "вкусно кушать на камеру" — это то, для чего она родилась, во многих роликах "королева мукбанга" не ест и не пьет, а просто рассказывает о своей жизни и повседневной рутине.
Контентом для ее видео становятся простые бытовые ситуации. К примеру, блогерша может несколько минут рассказывать о том, как зацепилась карманом за ручку кухонного шкафчика, пока варила суп, жаловаться на холодильник, который "морозит почем зря", или рассуждать о моральном праве на кражу пакетиков из "Магнита": она не покупает одноразовые целлофановые пакеты, а выносит их из супермаркетов, считая, что может делать это как постоянный покупатель. Несмотря на то что популярность Судаковой принес именно мукбанг, большая часть видео на ее канале — это просто ролики о жизни.
Обо всем на свете Судакова говорит улыбаясь и с юмором. Поклонники утверждают, что ее видео поднимают им настроение: "Когда мне грустно, я захожу на YouTube и включаю ваши мукбанги, и вся грусть проходит". Хейтеры же спрашивают, когда блогерша перестанет "напиваться на камеру и ржать как лошадь". "Никогда", — отвечает им Судакова.
Блогерша любит подчеркивать, что показывает реальную жизнь без фильтров и прикрас. Кроме того, в отличие от подавляющего большинства коллег, она вообще не монтирует видео: на канал Инны Судаковой ролики попадают такими, какими они и были сняты.
Иногда такая тактика приводит к курьезам. Жанр мукбанга называют в сети гастрономическим вуайеризмом, а один из роликов Судаковой превратил зрителей в вуайеристов в прямом смысле этого слова: блогерша случайно показала грудь, когда записывала видео из душа. После этого хейтеры начали угрожать ей, что отправят скриншот работодателю и родственникам. Судакова же отнеслась к угрозам наплевательски: "Господи, пожалуйста, сделайте. Я, может быть, только этого и хочу. Вот если честно, если бы вы знали, насколько мне *** [наплевать] на ваши комментарии злые, вы бы их даже не писали".
Тогда Судакова работала менеджером по продажам в СДЭК, однако впоследствии уволилась. Блогерша рассказывала, что сменила много работ. Она успела побывать и секретарем генерального директора хлебокомбината, и безработной, и даже бухгалтером в колонии. "Как такового черного движения сейчас на зоне нет, потому что зоны сейчас стали в большинстве красные. А красные — это то, что они находятся под влиянием руководства, начальника", — делилась она с подписчиками полученными в колонии знаниями.
Блогерскую карьеру члены семьи Судаковой восприняли по-разному: сестра Таня сразу начала смотреть ее видео, а мать сперва думала, что это "какие-то игрушки". Она не верила в затею дочери, издевалась над ней и иронизировала, а также отказывалась сниматься в роликах и старалась встать спиной к камере. Со временем, по словам блогерши, у матери к каналу возникли ревность и зависть к большим доходам. Женщина также говорила о том, что ей стыдно за деятельность дочери на YouTube и ее поведение на видео. В итоге ютуберша решила не общаться с матерью. "Токсик. Ее не исправить", — заключила она.
Некоторые друзья и родственники тоже отказываются от участия в съемках для канала. Одних близких блогерша скрывает, чтобы уберечь от хейта, а другие (их "королева мукбанга" называет известными в ее городе людьми, занимающими "определенные должности") сами не хотят попадать в ее объектив. Самой Судаковой из-за популярности со временем стало некомфортно жить в Каменске-Уральском: теперь ее узнают люди на улицах.
Блогерша планирует купить недвижимость в Турции, получить двойное гражданство и проводить там много времени. В частичном переезде в страну мечты есть и ложка дегтя. В Турции Судаковой нравится все, кроме кухни: "кухня невкусная".
Правда, на передачу "Давай поженимся!" Судакова ехать отказалась. Она заверяет, что прошла собеседование с шеф-редактором программы и ее утвердили как участницу шоу. После этого блогерша выставила райдер и заявила, что не поедет за свой счет: за перелет и проживание должен заплатить Первый канал.
Судакова говорит, что в ее жизни никогда не было неразделенной любви, так как она влюблялась только в отношение мужчины к ней. Кроме того, блогерша активно выступает за гостевой, а не традиционный брак и свободные отношения. "Зато, девочки, никто тут у меня не скоблится с таким *** [лицом], будто он мир спас. Там, вымыл посуду, к примеру", — объясняла она свое решение в видео, посвященном 8 Марта.
Уверенность Судаковой в себе многие поклонники называют чуть ли не самым завидным ее качеством. В TikTok и Instagram существуют фанатские странички блогерши, ролики там нередко набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях на страницах и на ее канале поклонники называют Судакову богиней, самой великолепной дамой за всю историю YouTube и замечательной женщиной, которая живет в свое удовольствие, хвалят домашнюю атмосферу ее роликов и поддерживают ее в том, чтобы не считаться с мнением окружающих.
Хейтеры же заявляют, что блогерша выглядит "как бабка" и что она "отожралась до 150 килограммов", пророчат ей несчастливое будущее, критикуют за то, что ей интересно только "пожрать и бухнуть", а также упрекают в том, что она показывает на весь интернет свои грязные трусы. "Я трусы вообще не ношу", — отвечает на эти нападки Судакова.