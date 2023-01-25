Неверные мужья Латвии и кто у нас самый сексуальный: о чем пишут латышские таблоиды

Кто из знаменитых женщин Латвии пережил измену, как себя чувствует после операции жена Раймонда Паулса Лана, почему Лато Лапса конфликтует с поэтессой Марой Залите и кто вошел в топ самых сексуальных мужчин нашей страны. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жена Раймонда Паулса восстановилась после операции





Foto: DELFI

На днях очевидец прислал в Kas Jauns фотографии, на которых видно, как жена Раймонда Паулса Лана покупает в магазине продукты. Что в этом необычного?

После перенесенной в прошлом году операции на ногах Лана Пауле восстанавливалась достаточно долго. Реабилитация шла медленно, Лана страдала от болей и передвигалась с трудом. За весь прошлый год жена композитора не появилась ни на одном публичном мероприятии. Сам Маэстро после каждого выступления торопился домой, не скрывая переживаний за жену.

31 августа пара очень скромно отметила свою бриллиантовую свадьбу в узком кругу близких и друзей. К счастью, теперь состояние Ланы Паулы улучшилось и она самостоятельно выходит из дома за небольшими покупками.

Неверные мужья знаменитых женщин Латвии





Foto: Privātais arhīvs

Журнал Kas Jauns собрал истории измен, которые пришлось пережить известным женщинам Латвии. С неверностью мужей и партнеров столкнулись певицы Адриана Миглане, Элина Глузунова, танцовщица Александра Курусова и другие.

Адриана Миглане вышла замуж за предпринимателя Кришьяниса Сондорса в апреле прошлого года. На тот момент они уже были в отношениях более года и успели стать родителями малыша Хуго. Однако в этом году певица объявила о разрыве отношений. Оказалось, муж, по работе часто бывающий в командировках, изменял ей. По словам Миглане, подозрительные ситуации повторялись, несмотря на ее попытки обсудить и разобраться в проблеме. "Очевидно, ему не хватало меня одной. К сожалению, так бывает. И раз все повторяется, то нет смысла затягивать с расставанием. Документы нотариусу уже поданы. Наш развод не повлияет на родительские обязанности, мы по-прежнему будем лучшими родителями для сына".

Foto: Kadrs no video

Танцовщица Александра Курусова недавно призналась, что пережила неверность любимого. По ее словам, ее обманывали в течение долгого времени. Начало догадкам положил запах чужих духов от мужа. Александра изучила содержимое его телефона, нашла множество подтверждений измен - фотографии, переписки. Два дня ходила, как в тумане, не говоря ни о чём мужу. А затем скопировала все свидетельства, распечатала их и оставила на столе вместе с ключами от квартиры. "Не сказала ему ни слова, ни упрека. Не было даже разговора. Конечно, он пытался звонить, объясняться, но какой в этом смысл? Мне это уже не нужно".

Элина Глузунова год назад развелась с мужем и отцом трех своих детей. Отношения длиною в восемь лет разбились о лодку быта. По словам Элины, оба измучили друг друга взаимными упреками и придирками. В свою очередь, супруг Артем признался, что искал утешение у других женщин, но согрешил по-настоящему всего однажды. После очередной ссоры с мужем Элина Глузунова объявила, что, возможно, она бисексуалка и если ей не суждено счастье в отношениях с мужчиной, то, возможно, она сможет создать пару с женщиной.

Четыре года назад баскетболист Янис Тимма объявил, что после девяти лет отношений расстается с женой Саной. Она опубликовала обращение в соцсетях, которое позже стерла: "Ты полгода обманывал меня. Ты говорил, что хочешь сохранить семью. Странно: для этого ты заблокировал мои кредитки и заявил, чтобы я с сыном убиралась из квартиры? Ты заставил меня подписать документы, чтобы быть свободным для своей новой леди, которая заявляет, что не встречается с женатыми. Я любила тебя всем сердцем, подарила тебе сына, прощала за все, а ты ушел, не уважая ни меня, ни сына". Уже тогда ходили слухи о романе Тиммы с российской поп-звездой Анной Седоковой. Спустя пару месяцев представитель певицы подтвердил их официально.

Foto: DELFI

Писательница Карина Рачко пыталась спасти брак, отправившись прошлой весной в путешествие, посвященное десятилетию отношений с мужем. Однако осенью пара все же объявила о расставании. О причинах супруги стараются не говорить, но в обществе ходят слухи, что виной всему неверность мужа Карины, Кристапа Рачко. Он был замечен на виртуальной площадке для знакомств Tinder, а вскоре после развода уже появлялся всюду с новой подругой, а также отметил в своем аккаунте Facebook, что состоит в отношениях. В одном из интервью Карина заявила, что не верит в моногамность: "Человек по природе своей полигамен. Не верю в отношения на всю жизнь. Только в моногамность в конкретных отношениях на определенном отрезке жизни. Если мы встречаем человека, который нас наполняет - и эмоционально, и сексуально - то никто другой не нужен!".

Подхалимаж и очернительство - скандал латвийской интеллигенции





Foto: LETA

Среди латвийской интеллигенции скандал: публицист Лато Лапса обличает поэтессу Мару Залите в подхалимстве, а она, в свою очередь, обвиняет его в нарушении авторских прав. Разворот издания Kas Jauns посвящен их взаимному разбирательству.

В ближайшие дни выйдет в свет книга Viltvardīs - дополненное издание, в котором Лато Лапса продолжает изобличать президента Эгила Левитса. Мара Залите категорически возражает против подобного самовыражения, обвиняя автора книги в незаконном использовании ее работ. На прошлой неделе она опубликовала в соцсетях заявление, что послала Лапсе письмо протеста. Она возражает против размещения своего стихотворения Balāde par parādīto godu в книге, которая, по ее словам, "очерняет нашего президента". Писательница обращает внимание, что стихотворение впервые было опубликовано в 1980 году и посвящено советской оккупации. Писательницу поддержали экс-министр культуры Карина Петерсоне, актриса Эсмеральда Эрмале, Иева Акуратере и другие.

Foto: AFI

Лато Лапса нарушение авторских прав отрицает, ссылаясь на соответствующие пункты законодательства и добавляет, что в книге будет место и разоблачению самой писательницы, которую он называет подхалимкой.

Тем временем общественность припомнила, что сама Мара Залите когда-то состояла в Коммунистической партии. Также есть подозрения, что она сотрудничала с КГБ. Писательница этот факт не скрывает, объясняя, что "вынуждена была принимать правила игры".

Кто в Латвии самый сексуальный?





Foto: Publicitātes foto

Журнал Privāta Dzīve в честь Дня святого Валентина провел опрос среди известных латвийских женщин и по его результатам составил топ самых сексуальных мужчин нашей страны.

Выбор предпринимательницы и инфлюенсера Катрины Саулиете - Сандис Озолиньш, бывший хоккеист. "Он не только популярен, он крайне мужественный, достойный и галантный".

Актриса Лелде Дреймане выбрала журналиста Яниса Домбурса: "Смелый, находчивый и бескомпромиссный!"

Актриса Раймонда Ваздика назвала актера Андриса Булиса (на фото выше). По ее словам, он выносливый, красивый, талантливый и работоспособный, к тому же прекрасный коллега.

Выбор режиссера Жаклин Циновска - рекламщик Эрик Стендзиниекс. "Мужчина не должен быть красивым. Зато он обладает самоиронией и отличным чувством юмора!"

Художница Элита Патмалниеце: "Это певец Мартиньш Стродс - симпатичный парень с доброй душой. Неважно, насколько человек накачан, главное - насколько доброе у него сердце".

По мнению психотерапевта Анны Пойша, мужчина должен быть мужественным и уметь раскрыть свой потенциал, увлекать своей харизмой и быть лидером. Все эти качества для нее соединились в директоре театра Dailes Юрисе Жагарсе.

Кого копируют местные поп-звезды?



На прошлой неделе завершился конкурс Supernova. Журнал Privāta Dzīve пишет, что его участников обвиняют в излишнем копировании зарубежных исполнителей.

Foto: Roberts Āboltiņš

Например, Рейнис Страуме (Raum) напоминает Machine Gun Kelly. Сам музыкант отрицает какое-либо сознательное копирование: "Мы схожи только в прическе и в том, что оба рок-музыканты. Но я не могу заставить людей думать по-другому и запрещать им сравнивать". При этом Страуме признает, что его образ действительно изменили для участия в конкурсе. По его словам, выбор образа и прически - ответственность его стилиста, Анатолия Ксенофонтова. "Я не углублялся, почему он выбрал именно такой образ. Так что, если я напоминаю вам MGK - все вопросы к Анатолию!", - смеется музыкант.

Фаны Тома Калдераускиса заметили его сходство с британским певцом Сэмом Смитом. По мнению Тома, всему виной чрезмерное количество грима, который нанесли перед выступлением. "Я не буду рад, если с этой поры меня начнут сравнивать с Сэмом, который ходит в женских нарядах, - смущен Том. - Я, скорее, схож с тем Сэмом Смитом, каким он был лет десять назад - в элегантных костюмах. Нам обоим присущ британский шарм. Возможно, похож и тембр голоса". При этом Том признает, что Смит действительно его источник вдохновения. "Создавая песню Naked Smile, с которой я выступил в Supernova, я был вдохновлен песней Смита Like I Can. Я пытался добиться схожего звучания. И, знаете, Сэм неплохой вариант для подражания. Но каждого ждут свои высоты, и на сцене я хочу быть собой".