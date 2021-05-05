Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Foto: Ekrānuzņēmums/chiswickauctions.co.uk

Британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории из-за коронакризиса выставил на аукцион ряд необычных экспонатов, среди которых кость вымершей птицы додо, "череп единорога" и панталоны королевы Виктории, пишет Daily Star.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы финансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом году в связи с отсутствием посетителей. "Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить", — пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.

При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов. Аукцион под названием "От любопытного к экстраординарному" состоится в четверг, 6 мая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Диана Шмите: МСП сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги