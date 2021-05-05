Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион

Британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории из-за коронакризиса выставил на аукцион ряд необычных экспонатов, среди которых кость вымершей птицы додо, "череп единорога" и панталоны королевы Виктории, пишет Daily Star.

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Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы финансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом году в связи с отсутствием посетителей. "Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить", — пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.

При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов. Аукцион под названием "От любопытного к экстраординарному" состоится в четверг, 6 мая.