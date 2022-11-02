Новая подруга Репше, сбережения депутатов и израильский ребенок Пугачевой: о чем пишут латышские таблоиды

Экс-премьер Эйнар Репше вышел в свет с новой дамой, блогер и депутат Сейма Глория Гревцова появилась на работе, а Пугачева, возможно, снова станет мамой. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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