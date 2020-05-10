Новая жена экс-мэра Риги, беременность Асмус, убийство Собчак и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Минус 45. Адель из пышки превратилась в худышку
- 2. "Боюсь, что ее убьют". Владимир Соловьев испугался за жизнь Ксении Собчак
- 3. Упорство и труд: 10 известных людей, которые добились успеха после провалов
- 4. Бывший мэр Риги Гундар Боярс в 53 года женился в третий раз
- 5. Андрей Макаревич втайне от всех женился в четвертый раз
- 6. От "Людей Икс" до "Кошек": самые провальные фильмы 2019 года
- 7. Умерла солистка популярной в 90-е группы "Фристайл"
- 8. Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в ее день рождения
- 9. Меган Маркл показала годовалого сына в его день рождения
- 10. Кристина Асмус шокировала подписчиков большим животом
- 11. Люди в самоизоляции стригут своих собак и это превращается в катастрофу