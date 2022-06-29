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У мецената Дины Зузане новый ухажер
Новый кавалер Дины Зузане и скандальная ночная жизнь Риги: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Дина Зузане вышла в свет с новым ухажером, знаменитости страдают из-за бурной ночной жизни в центре Риги, а группа Dagamba отправилась в Америку с благотворительными концертами в поддержку Украины. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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У мецената Дины Зузане новый ухажер
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