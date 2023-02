Новый ночной клуб, культовая игра из Латвии, звезда соцсетей из провинции и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

Монстр по соседству: 11 захватывающих фильмов и сериалов о реально существующих маньяках и их преступлениях

Тру-крайм (или настоящее преступление) продолжает оставаться одним из самых популярных жанров в современном кинематографе. Что же такого особенного находят зрители в подобных историях? В первую очередь это, конечно, адреналиновый саспенс от осознания того, что все показанные в кадре преступления на самом деле происходили в реальной жизни.

Рижский цирк не планирует создавать и содержать постоянную труппу

Рижский цирк не планирует создавать и содержать постоянную труппу, сообщила агентству LETA представитель Рижского цирка Зане Волкинштейне.

Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук. Он нарисовал "Кота Леопольда" и Мамонтенка

На 82-м году жизни умер Вячеслав Назарук - художник-мультипликатор, создавший некоторых самых известных мультипликационных персонажей киностудии "Союзмультфильм". В числе его работ были такие мультфильмы, как "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот" и "Раз ковбой, два ковбой".

Сделано в Латвии. Местные разработчики создали игру, которая вот-вот станет культовой

Братья Андрей и Эрнест Клявиньши создали видеоигру The Case of the Golden Idol, которая прошлой осенью появилась на прилавках цифровых магазинов. Братьям удалось найти свой путь к геймерам и их творение ворвалось в несколько престижных чартов лучших игр года. Более того, проект оказался коммерчески успешным, что редко случается с независимыми разработчиками. Почему в Латвии об этом не говорят, а такие иностранные СМИ, как Bloomberg и The Guardian, восхваляют успех игры?

Умерла Лиза Лоринг — первая актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

В возрасте 64 лет умерла американская актриса Лиза Лоринг, получившая всемирную известность после исполнения роли маленькой Уэнздей Аддамс в известном сериале "Семейка Аддамс", пишет Mail Online.

Умерла актриса Энни Вершинг, звезда сериала "24" и компьютерной игры The Last of Us

Умерла американская актриса Энни Вершинг, которая сыграла Тес - одного из персонажей популярной компьютерной игры The Last Of Us. Она также снялась в 37 эпизодах телесериала "24".

Маньяк-обаяшка, возвращение "Карнивал Роу" и самый ужасный босс: 10 главных сериалов февраля

Третий месяц зимы не богат на сюрпризы — киноиндустрия замерла в ожидании марта. И тем не менее даже в это застойное время на стримингах есть чем поживиться.

Куда пропала Судраба, Гревцова - морж, как справить нужду в Антарктиде: о чем пишут латышские таблоиды

Куда пропала Ингуна Судраба, как скандальная депутат Гревцова восстанавливает душевные силы, тайны шопинга главного торговца Латвии и как справить нужду посреди ледяной пустыни в Антарктиде. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Актера Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве

Прокуратура американского штата Нью-Мексико во вторник, 31 января, официально предъявила актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина" ("Rust") 21 октября 2021 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы.

Роскошная жизнь в Испании и полмиллиона подписчиков. Кто такая Терезе Калмане из деревни Дижстенде?

"Раньше латвийский рынок не был моей целевой аудиторией и я отказывалась от всех интервью", — говорит 26-летняя Терезе Калмане. В Instagram за ней следят почти 600 тысяч человек. Девушка из Дижстенде, маленькой деревни в Талсинском районе, утверждает, что ее подписчики не купленные, а настоящие.

Киану Ривз обратился в суд из-за преследователя, который пытается доказать свое родство с актером

Актер Киану Ривз пожаловался на человека, который преследует его, проникает на территорию его дома и одержим попытками доказать, что они с актером являются родственниками.

В феврале в Юрмале открывается новый ночной клуб

В феврале по субботам в Baltic Beach Hotel & SPA двери открывает ночной клуб, где в рамках мероприятия "Club Night" будут гостить самые популярные диджеи Латвии.

ФОТО: Вайра Вике-Фрейберга впервые после операции вышла в свет. С тростью

В среду вечером в кинотеатре Splendid Palace состоялась премьера одного из самых долгожданных латвийских фильмов – "Молоко матери" (Mātes piens) Инары Колмане. Бывший президент Вайра Вике-Фрейберга была среди гостей премьеры с мужем Имантом, и это ее первое появление на публике после операции.

Стройка пережила 6 начальников. Работники Нового Рижского театра написали открытое письмо Кариньшу и другим

72 работника Нового Рижского театра, в том числе ведущие актеры, написали открытое письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру финансов Арвилсу Ашераденсу и спикеру Сейма Эдвардсу Смилтенсу. 18 января худрук НРТ Алвис Херманис сообщил, что объявляет забастовку — с 28 февраля ни одной новой премьеры, пока не вернут реконструированное историческое здание театра на Лачплеша, 25. Реконструкция началась в 2017 году с бюджетом в 19 млн евро. Сегодня бюджет дорос до 37,3 млн евро, но конца стройки не видно.

