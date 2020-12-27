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Прощай, "Дом-2": Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром
Обедневший Лембергс, спасение президентского авто, конец "Дом-2" и другие события недели
Foto: LETA

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Прощай, "Дом-2": Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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