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"Могу себе позволить". Сколько за отопление платят министры?
Оберег для Кариньша, пропавшие вундеркинды, трансгендер в Victoria’s Secret и другие события недели
Foto: Valsts kanceleja

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1 14
"Могу себе позволить". Сколько за отопление платят министры?
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