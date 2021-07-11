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Умер знаменитый российский режиссер и актер Владимир Меньшов
Очень скромный Маск, постельные тайны Петравичи, звезда на службе секты и другие события недели
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

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Умер знаменитый российский режиссер и актер Владимир Меньшов

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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