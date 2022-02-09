Одержимость Майриса Бриедиса, "Аида" раздора, позорит ли Кайминьш Сейм: о чем пишут латышские таблоиды

Почему бывший тренер Майриса считает, что спортсмен пал ниже некуда, не наносят ли ущерб репутации Сейма публичные перепалки Артуса Кайминьша в соцсетях и почему выдающийся режиссер Мара Кимеле недовольна возвращением ее спектакля на сцену Латвийской национальной оперы? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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