Один дома. Кастрированный кот отомстил хозяевам погромом в доме

В шотландском городе Данди полугодовалый кот по кличке Бенджи заперся в доме и устроил погром через три дня после операции по кастрации, пишет Daily Record.

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Как изданию рассказала владелица животного Люси, на днях она не смогла попасть в дом, вернувшись с работы. При этом женщина слышала шум внутри дома и поняла, что кот расшалился не на шутку. Пришедшая на помощь подруга принесла запасной набор ключей, но это не помогла.

По характерным звукам Люси определила, что Бенджи играет с засовом входной двери и заблокировал ее. Пришлось вызывать слесаря, который справился за несколько минут, благодаря специальным инструментам. И, как выяснилось, вовремя, так как Бенджи уже почти стащил со стола скатерть, а с ней и телевизор - тот стоял на самом краю.

"Предполагаю, это была месть, - рассказала Люси, - так как три дня назад Бенджи была сделала операция по кастрации. Он всегда был немного сумасшедшим котом, но обычно он граничивается воровством еды с наших тарелок и грызет комнатные растения. Думаю, он прекрасно провел этот день".