Оказывается, это был не самый плохой год. Хорошие новости 2021: кислород на Марсе, распечатанная школа и добрая рижская полиция

Для всех жителей планеты уходящий год был очень и очень непростым. Тем не менее были и хорошие события, о которых стоит вспомнить, провожая 2020-й.
Например, первый в истории коммерческий полет в космос, производство кислорода на Марсе, первая азиатская женщина-режиссер, получившая "Оскар" и достижения технологии 3D-печати.
- 1. Первый в истории коммерческий полет в космос
- 2. Рекордный год для возобновляемой энергии
- 3. NASA удалось добыть кислород на Марсе
- 4. Хлоя Чжао стала первой азиатской женщиной-режиссером получившей “Оскара”
- 5. В Малави распечатали школу на 3D принтере
- 6. Бонус. Комендантский час в Риге и добрые полицейские