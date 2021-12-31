Оказывается, это был не самый плохой год. Хорошие новости 2021: кислород на Марсе, распечатанная школа и добрая рижская полиция

Для всех жителей планеты уходящий год был очень и очень непростым. Тем не менее были и хорошие события, о которых стоит вспомнить, провожая 2020-й.

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Например, первый в истории коммерческий полет в космос, производство кислорода на Марсе, первая азиатская женщина-режиссер, получившая "Оскар" и достижения технологии 3D-печати.