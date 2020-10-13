Они шевелятся! Мужчина записал на видео свои растения и это немного пугает

Пользователь Reddit разместил видео со своими комнатными растениями, которое вполне может напугать тех, кто в школе плохо изучал биологию.

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Чтобы снять ролик, разработчик программного обеспечения из Турции Берат установил камеру, которая снимала растения в течение дня. Затем он ускорил видео, и вот что получилось.

В комментариях к видео некоторые пользователи в шутку ужаснулись увиденному, предположив, что однажды ночью вы можете проснуться оттого, что вас душат какие-нибудь хризантемы. Другие же вспомнили свои растения, отметив, что особенно подвижны калатеи (именно они запечатлены в ролике). Просто таким образом растения пытаются получить необходимый им для жизни солнечный свет. Точно так же, как вслед за солнцем поворачивает "голову" подсолнух.