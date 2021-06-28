Оштрафованная блогер подала в суд на Центр защиты прав потребителей

Одна из оштрафованных недавно Центром по защите прав потребителей (ЦЗПП) блогеров сообщила, что обратилась в суд с просьбой оспорить решение инстанции, наказавшей ее за несоблюдение правил рекламных публикаций.

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В Instagram-stories Миглане снова заявила, что считает штраф несправедливым, поэтому обратилась в суд. По словам Адрианы, она пыталась договориться с ЦЗПП, однако встречных шагов так и не дождалась.

"Мне ужасно не нравятся такие вещи. Сама по себе я неиспорченная и наивная, и мне очень не хотелось бы судиться, но вариантов нет", - сообщила своим подписчикам Миглане. За последние два года она получила в виде дохода от рекламы около 3 тысяч евро - примерно 125 евро в месяц, и считает наказание несоразмерно большим. Штраф она пока так и не оплатила и надеется, что суд учтет ее аргументы.

Напомним, в мае этого года стало известно, что ЦЗПП впервые оштрафовал популярных в Латвии блогеров (Катрину Саулиете и Адриану Миглане) за недобросовестную коммерческую практику. Катрину оштрафовали на 1000 евро, Адриану - на 1,5 тысячи.

Обе были оштрафованы за то, что не указали в своих рекламных публикациях, что эти посты оплачены рекламодателем (наличие договоров заказчики подтвердили). При этом специалисты центра долго пытались связаться с блогерами, чтобы девушки внесли правки в публикации, однако коммуникация была не очень удачной - указанные нарушения блогеры исправили лишь частично, а затем и вовсе внесли ЦЗПП в черный список. Также Миглане упрекала ЦЗПП в том, что с ней не связались по телефону, а заказные письма присылали на задекларированный адрес, где она ежедневно не бывает.