Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний на суде о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

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Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Как сообщалось, в ходе судебного процесса о ДТП в центре Москвы Бадасян утверждал, что в автомобиль Ефремова около бара "Улисс" сел другой человек - высокий мужчина в бейсболке.

При оглашении приговора Ефремову судья Елена Абрамова отметила, что суд считает показания Бадасяна недостоверными, поскольку в них есть существенные противоречия.

Всего за дачу ложных показаний по делу Ефремова судят трех свидетелей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который врезался автомобиль Ефремова. В момент аварии артист находился в состоянии опьянения.

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Интерфакс

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Интерфакс
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