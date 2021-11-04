От 0 до 20 евро: ТОП-9 компьютерных игр, в которые можно играть после 8 вечера

Латвия (а, значит, мы с вами) сидит в локдауне уже больше двух недель. Уже просмотрена "лучшая часть" YouTube, прослушаны все подкасты, прочитаны все посты в социальных сетях, даже те, которые вы вообще не планировали читать или смотреть. А время все равно остается… Но мы придумали, чем вам его занять!

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Для тех, кто компьютерные игры не любит, мы каждую неделю рассказываем о том, чем можно заняться на предстоящей неделе (вот, например, план на неделю текущую). Ну а для тех, кто "не прочь" поиграть, мы составили небольшой список отличных игрушек, которые скрасят вам унылые осенние (а, может, и зимние) вечера.

Отступление: Конечно, мы могли бы просто взять из интернета список лучших компьютерных игр 2021 года, или список лучших игр всех времен и народов, или еще какой-нибудь столь же красивый, но столь же бесполезный топ. Во-первых, большинство этих игр всем давно известны, а, во-вторых, многие из них (не все!) стоят довольно дорого и потратить 40+ евро на то, чтобы "погонять" пару вечеров, как-то не хочется.

Поэтому мы выбрали девять инди-игр для PC, которые, по нашему скоромному мнению, не просто очень хороши, но и не требуют тратить состояние на их покупку (их стоимость не превышает 20 евро). Одним словом, дешево и сердито.

Итак, поехали:

Mini Motorways



Отличная игрушка от новозеландской студии Dinosaur Polo Club, в которой вам придется строить дороги в разных городах. И не просто строить, а делать так, чтобы эти дороги работали. На карте периодически будут появляться дома разных цветов (в которых находятся автомобили) и здания тех же цветов (куда автомобилям необходимо приехать чтобы получить груз и вернуться домой). Автомобили въезжают только в здания соответствующие цвету их дома. Задача игрока — нарисовать дороги между всеми объектами.

Игроку будут периодически выдавать дорожное полотно, светофоры, шоссе, мосты и круги. С их помощью вам придется поддерживать в городе "жизнь", иначе пробки и невозможность доехать до места назначения сыграют с вами злую шутку и в городе наступит коллапс. Может посоветовать эту игрушку кому-нибудь в Рижской думе?

Стоимость: 8,19 евро в Steam