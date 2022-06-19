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Голливудская звезда Ребел Уилсон "вышла из шкафа" - влюбилась в латышку
Откровения Калниньша, звезда Голливуда влюбилась в латышку и другие события недели
Foto: Jānis Deinats

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Голливудская звезда Ребел Уилсон "вышла из шкафа" - влюбилась в латышку
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