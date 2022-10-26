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Новая любовь Байбы Броки
Открытые отношения Дианы Пирагс и новая грудь Адрианы Миглане: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Актриса Байба Брока развелась и нашла новую любовь, Диана Пирагс состоит в открытых отношениях, а Латвия не собирается отказываться от участия в "Евровидении". Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Новая любовь Байбы Броки
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