Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

10 утраченных навсегда библиотек и тайны, которые они скрывают

Foto: AP/Scanpix

Древние библиотеки всегда были полны загадок. Там хранились не только книги, но и очень редкие документы, копии исчезнувших рукописей и многое другое. Не удивительно, что исчезновение или разрушение библиотеки – это настоящая катастрофа. Возможно, самым ярким примером можно назвать таинственное исчезновение Великой Александрийской библиотеки, причины крушения которой до сих пор до конца неизвестны. Рассказываем о 10 других исчезнувших библиотеках и тайнах, которые они унесли вместе с собой.

ФОТО. В Латвийской опере дали премьеру "Енуфы" в версии Херманиса, которая не досталась Москве

Foto: Agnese Zeltiņa, LNOB publicitātes foto

В Национальном театре оперы и балета прошла премьера оперы Леоша Яначека "Енуфа" в постановке Алвиса Херманиса — мрачная история чести и бесчестия в моравской глубинке. Богатство костюмов поразило воображение самых искушенных зрителей.

Второе пришествие. Как кино и телевидение возвращают на вершины чартов забытые хиты

Foto: Kadrs no filmas

В последнее время старые добрые хиты все чаще возвращаются в ротацию благодаря фильмам и сериалам.

Кинопремия "Большой Кристап". Лучший фильм — "Январь", лучшая актриса отказалась от награды

Foto: F64

26 февраля на обновленной арене Рижского цирка состоялось вручение Национальной кинопремии "Большой Кристап". Главный приз в номинации "Лучший игровой фильм" получил фильм Виестура Кайришса "Январь", а Карлис Арнольд Авотс был награжден в категории "Лучший актер".

Страдал от алкоголизма и был бездомным. Умер старший брат Мадонны

Foto: Vida Press

Энтони Чикконе, старший брат певицы Мадонны, скончался в возрасте 66 лет, сообщает Page Six. В последние годы мужчина жил под мостом в Мичигане.

Интрига перед "Оскарами" и азиатский триумф: в Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров

Foto: AP/Scanpix/LETA

Картина "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once) режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана выиграла сразу четыре номинации американской Премии Гильдии киноактеров (SAGA) и стала ее рекордсменом по числу наград, взятых одной лентой.

Чулпан знала роль на ТРЕХ языках! Режиссер и актер НРТ объяснили отмену спектакля Gogolis. Nature morte

Foto: Jānis Deinats

"Это можно назвать совместным решением, мы долгое время работали с подгонкой неправильного ключа", — так режиссер Улдис Тиронс объяснил в интервью Delfi причину отмены постановки "Gogolis. Nature morte" накануне премьеры в Новом Рижском театре. Также он рассказал, почему в спектакле хотели говорить на украинском языке. Свою версию отмены высказал актер Гундарс Аболиньш. Также портал Delfi связался с Чулпан Хаматовой.

Голливудская звезда обручилась с латышкой и вуду для Путина: о чем пишут латышские таблоиды

Foto: Ekrānuzņēmums

Линда Мурниеце снова свободная женщина, кто и зачем втыкал гвозди в Путина, голливудская звезда Ребел Уилсон помолвлена с латышкой, за что на известных стилистов обрушили волну ненависти и политическое соблазнение Артура Ирбе. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Олег Газманов задолжал Латвии налог за юрмальскую недвижимость

Foto: Vida Press

Уже несколько лет поддерживающий Путина и внесенный Латвией в черный список певец Олег Газманов жалуется в СМИ, что юрмальская квартира стала для него мертвым грузом, однако все связанные с недвижимостью расходы он покрывает. Как удалось выяснить Delfi, на самом деле квартира принадлежит жене Газманова Марине и на недвижимости "висит" налоговый долг.

Sun: Гарри и Меган получили предписание о выселении из усадьбы Фрогмор. Ее хотят отдать принцу Эндрю

Foto: Vida Press

По сведениям британских СМИ, Букингемский дворец известил герцога и герцогиню Сассекских о том, что выселяет их из Фрогмора, который служил им британской резиденцией, и предлагает коттедж принцу Эндрю.

Самый горячий месяц. "Мандалорец", "Король и шут" и финал "Наследников": 11 главных сериалов марта

Foto: Kadrs no filmas

Из-за новых правил премии "Эмми", которые обязывают стриминги и каналы выпускать как минимум шесть эпизодов сериалов до 31 мая, первый месяц весны становится самым "горячим" месяцем для телепремьер.

К Дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала

Foto: Kadrs no filmas

18 марта в Риге снова пройдет ставший уже традиционным День рождения Шерлока Холмса. В преддверии этого события вспоминаем забавные ляпы знаменитого телесериала, которые мы уже публиковали несколько лет назад. И вот появился прекрасный повод вспомнить о них.

Немецкие ученые раскрыли тайну пирамиды Хеопса

Foto: Reuters/Scanpix

Исследователи из Мюнхена, работающие в составе международной группы ученых, подтвердили наличие внутри знаменитой пирамиды Хеопса тайной камеры.

