Памятник для Лицитиса и издевательство над независимостью: о чем пишут латышские таблоиды

Авторы гимна Атмоды против антиваксера, на могиле Арниса Лицитиса появился памятник, принявшая ислам спортсменка Ребека Коха выступает за Катар, Юлий Круминьш строит еще одну гостиницу в Юрмале и вечеринки для взрослых в доме, где когда-то был легендарный Essential. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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На организатора "Антиваксерского пути" подали в суд





Foto: F64

Kas Jauns сообщает, что на этой неделе состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск против скандально известного экс-дипломата Рудольфа Бреманиса по обвинению в нарушении авторских прав.

Причина претензий - песня Atmostas Baltija, которую написал Борис Резник на слова Валдиса Павловскиса, а первый куплет на латышском языке исполнил Виктор Земгалс. Эта композиция, прозвучав в ходе акции Baltijas ceļš 23 августа 1989 года, быстро стала гимном Атмоды. И именно эту песню в 2021 году для рекламы своей акции протеста против вакцинации от Covid-19 использовал Рудольф Бреманис.

Многие считают эту акцию издевательством над символом независимости и подчеркивают, что она не имеет ничего общего с исторической акцией Baltijas ceļš 1989, в которой участвовали почти два миллиона человек. В тот день жители стран Балтии встали, взявшись за руки и образовали живую цепочку от Таллина до Вильнюса.

Авторы выступили категорически против использования песни и распространили требование прекратить рекламную кампанию. "Мы неприятно удивлены, что никто из создателей рекламы не связался с нами и не согласовал использование нашей авторской работы. Поэтому считаем это воровством. Песня была создана, как символ единения всех Балтийских стран в борьбе за независимость, поэтому недопустимо использовать ее в интересах отдельной части общества", - считает Валдис Павловскис.

Мартиньш Вилсонс установил памятник на могиле Арниса Лицитиса





Foto: Publicitātes foto

Актер Мартиньш Вилсонс, друживший с ныне покойным Арнисом Лицитисом, организовал на могиле друга установку памятника, пишет Privāta dzīve.

"Арнис был моим другом. Никого из близких у него не осталось, детей тоже не было. Если кто-то придет помянуть Арниса - я хочу, чтобы он знал, где могила", - говорит Вилсонс.

Арнис Лицитис ушел из жизни 20 января прошлого года вскоре после своего дня рождения 8 января. В этом году ему исполнилось бы 77 лет. Он похоронен на Втором Рижском Лесном кладбище, рядом с матерью Хелгой и бабушкой Леонтиной.

В честь легендарного актера, который снялся за свою жизнь более чем 160 фильмах, будет издана книга. Ее автор - режиссер Диана Спроге, сейчас проживающая в Сирии.

Принявшая ислам Ребека Коха выступает за Катар





Foto: Privātais arhīvs

После трехлетнего перерыва к соревнованиям вернулась тяжелоатлетка Ребека Салсабиль Играгим (до замужества - Коха), завоевавшая в 2019 году золотую медаль на чемпионате Европы, сообщает Privāta dzīve. Теперь она выступает под флагом Катара.

Три года назад она влюбилась в катарского метателя диска Моаза Мохаммеда Ибрагима. Ребека приняла ислам, вышла замуж и перебралась в Катар. Вскоре пара объявила о беременности Ребеки, однако она потеряла ребенка. После этой трагедии спортсменка объявила об окончании карьеры и стерла все свои профили в соцсетях.

Семь месяцев назад Ребека и Моаз стали родителями. В одном из СМИ Ребека поделилась, что рождение дочки вернуло ее в спорт. В течение прошлого года она почти месяц тренировалась у латвийского тренера Эдуарда Андрушкевича.

В разговоре с изданием он заявил, что сейчас его нельзя считать тренером в полной мере: "Консультировал ее, так как хорошо знаю силы Ребеки. По телефону - ислам не позволяет коммуницировать с мужчинами лично. Не хочу вмешиваться, но мне кажется, она чересчур быстро после родов взялась за тренировки".

Также тренер вспоминает события трехлетней давности и не скрывает, что обида была: "Но сейчас уже не злюсь. За эти три года она сильно изменилась. Тогда я думал - ну неужели несколько месяцев подождать было нельзя, выступила бы на Олимпиаде, а потом уж замуж. Но любовь, как говорится, слепа…"

Ее бывший тренер, президент Федерации тяжелой атлетики, Виктор Щербатин, все еще чувствует обиду: "О чем она думала, когда уходила? И о чем думает сейчас? Она не разговаривает ни со мной, ни с девушками, с которыми стартовала когда-то. Исламские женщины должны на все спрашивать у мужа разрешения. Поэтому не знаю, что ее ждет в будущем. Зато хорошо помню, что когда она уходила - даже спасибо никому не сказала. Я не злопамятный, но тренировать ее не буду!"

Юлий Круминьш строит еще одну гостиницу в Юрмале





Foto: DELFI

Миллионер Юлий Круминьш поделился с изданием Privāta dzīve, что вложил 6 миллионов евро в новый фешенебельный проект недвижимости в Юрмале.

Это будет гостиница Stories - апартаменты на улице Пилсоню, недалеко от гостиницы Hotel Jūrmala SPA.

Землю под строительство Круминьш приобрел восемь лет назад на аукционе. Руководство гостиницей доверено дочери бизнесмена Майе Криевине. Сдать проект в эксплуатацию планируется в марте, а принять первых посетителей уже в июне.

"Раз в неделю езжу в Юрмалу, - рассказывает Круминьш. - Это будет одно из красивейших зданий на всем побережье. Там будет 30 апартаментов - трехкомнатных квартир, и их уже резервируют!"

По словам Майи Криевини, этот проект посвящен всему большому роду Круминьшей. Именно поэтому на его логотипе изображено дерево Аустры, символизирующее семейное древо.

В помещениях легендарного клуба Essential теперь вечеринки для взрослых





Foto: Facebook/Gold School club

Известный латвийский диджей Густавито (Густав Витолиньш) открыл ночной клуб для тех, кому за 30, пишет Privāta dzīve.

В пандемию любимый многими ночной клуб Coyote fly, в котором Густавито отработал 15 лет, закрылся. "Когда остался без работы - летом косил траву, зимой подрабатывал Дедом Морозом, проводил вечеринки в Zoom. Когда ограничения ослабли, начал проводить частные вечеринки. У меня свой диджейский пульт, колонки, стол. Играл в садах, на террасах, у бассейнов. Все летние уик-энды были расписаны", - вспоминает Витолиньш.

На этих тусовках диджею стали задавать вопросы: а когда же появится свой клуб - для тех, кому за 30? "Люди говорили, что везде или тыц-тыц без слов, или русская попса или жесткий металл. Если тебе 30 и больше, то нет желания тусить с молодежью", - рассказывает Густавито. А прошлой осенью он посетил одно из мероприятий, проходивших в помещениях некогда легендарного клуба Essential, и неожиданно получил от владельца предложение создать место для отдыха. За неполный месяц диджей обустроил ночной клуб.

"Пока я не совладелец. Возможно, позже сделаю этот шаг. Однако сам стоять за пультом вряд ли буду. Наслаждаюсь тем, что могу включать здесь музыку, звучавшую в 2000-2010 годах", - делится Густав.

Клуб назвали Gold School club и в нем рады посетителям старше 25 лет.

Уже в первые недели после открытия клуб посетили известные персоны - спортсмен Каспар Камбала провел здесь мальчишник перед свадьбой, а режиссер Микс Озолиньш - жаркую вечеринку с друзьями.