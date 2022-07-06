Паркурщик из Даугавпилса Петкун и порнозвезда Райли Рид стали родителями
Foto: Privātais arhīvs

Актриса Райли Рид, за много лет добившаяся значительных успехов в порноиндустрии, родила дочь Павлу Петкуну, паркурщику родом из Даугавпилса. Девочка появилась на свет через год после свадьбы пары.

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Год назад известный латвийский паркурщик и каскадер Павел Петкун сыграл свадьбу с актрисой фильмов для взрослых Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюс). Сам Петкун родился в Даугавпилсе, но уже давно живет в Лос-Анджелесе (США), где помимо паркура также нередко участвует в съемках фильмов в качестве каскадера или дублера для выполнения трюков.

Ребенок родился 7 июня, и менее чем через месяц родители одновременно объявили об этом своим многочисленным подписчикам на платформе Instagram. Для обоих это первый ребенок.

"Мы любим тебя, Эмма", — подписал паркурщик Red Bull серию снимков с беременностью жены и благополучным исходом. Новоиспеченная мама также опубликовала кадры, в том числе короткое видео, на котором она сообщила мужу, что "счастлива создать с ним семью".

Райди Рид известна в мире порно около 10 лет, она снялась примерно в 800 фильмах и имеет несколько от наград индустрии для взрослых.

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