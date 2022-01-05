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Экс-политик Андрей Пантелеев раскаивается в приватизации
Паулс не дорос до смартфона и раскаяние в приватизации: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему бывший политик Андрей Пантелеев раскаивается в приватизации, что сподвигло знаменитую аккордеонистку Ксению Сидорову спустя 12 лет вернуться жить в Латвию, почему Паулс отказался пользоваться смартфоном за 1200 евро? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Экс-политик Андрей Пантелеев раскаивается в приватизации
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