Паулс не дорос до смартфона и раскаяние в приватизации: о чем пишут латышские таблоиды

Почему бывший политик Андрей Пантелеев раскаивается в приватизации, что сподвигло знаменитую аккордеонистку Ксению Сидорову спустя 12 лет вернуться жить в Латвию, почему Паулс отказался пользоваться смартфоном за 1200 евро? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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