Паулс не надеется увидеть дочь, секрет крепкой семьи от Вайры Вике-Фрейберги и опасное коронавирусное приложение: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Раймонд Паулс не надеется встретить дочь Анете, с кем проводит время бывшая жена ушедшего к Седоковой баскетболиста и чем опасно мобильное приложение Apturi Covid. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашей подборке.