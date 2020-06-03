Паулс не надеется увидеть дочь, секрет крепкой семьи от Вайры Вике-Фрейберги и опасное коронавирусное приложение: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Раймонд Паулс не надеется встретить дочь Анете, с кем проводит время бывшая жена ушедшего к Седоковой баскетболиста и чем опасно мобильное приложение Apturi Covid. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашей подборке.
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