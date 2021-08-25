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Молодая любовница? Почему разводится Артис Пабрикс
Паулс не вернет свой миллион, развод Пабрикса и мятежная дочь Криштопанса: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Не замешана ли в разводе министра обороны Артиса Пабрикса его молодая коллега, почему потерявший в Krājbanka миллион евро Раймонд Паулс не рад наказанию виновных в крахе банка, как сидится в тюрьме осужденному экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу и почему дочь экс-премьера Вилиса Криштопанса не станет за него голосовать на будущих выборах. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Молодая любовница? Почему разводится Артис Пабрикс

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Национальное объединение латышские таблоиды Айвар Лембергс Артис Пабрикс Вилис Криштопанс Владимир Антонов Раймонд Паулс
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