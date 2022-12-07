Паулс о сексе в кукольном театре, как сэкономить на еде и туманная судьба Olainfarm: о чем пишут латышские таблоиды

Как опозориться на трибуне Сейма, можно ли сэкономить на еде, Марис Верпаковскис стал героем книги, что будет с акциями Olainfarm и что Раймонд Паулс думает об использовании его музыки в эротическом кукольном спектакле. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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