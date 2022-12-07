1 7
Возможен паралич. Валдис Затлерс не теряет оптимизма
Паулс о сексе в кукольном театре, как сэкономить на еде и туманная судьба Olainfarm: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как опозориться на трибуне Сейма, можно ли сэкономить на еде, Марис Верпаковскис стал героем книги, что будет с акциями Olainfarm и что Раймонд Паулс думает об использовании его музыки в эротическом кукольном спектакле. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 7
Возможен паралич. Валдис Затлерс не теряет оптимизма
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР