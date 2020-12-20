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Паулс в Голливуде, самая большая грудь Латвии стала меньше: о чем пишут латышские таблоиды
Паулс в Голливуде, бедные русские звезды, Нагиев снимается у латыша и другие события недели
Foto: Shutterstock/ F64

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Паулс в Голливуде, самая большая грудь Латвии стала меньше: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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